Liseuses : Kobo et The StoryGraph annoncent la mise en place d’une alternative à Goodreads

C’est la nouvelle que la communauté des dévoreurs de livres attendait. Kobo et The StoryGraph, c’est l’alternative indépendante et ultra-analytique à Goodreads.
Les deux compagnies s’associent pour proposer une synchronisation native et transparente.
Dès le mois de juin 2026, votre progression de lecture passera automatiquement de votre liseuse à votre profil StoryGraph.
Storygraph – Comment ça marche ?
L’intégration se fera directement en arrière-plan entre les deux plateformes.
-Ouvrez, avancez ou terminez un livre sur votre Kobo, et StoryGraph mettra à jour votre profil en temps réel.
-La passerelle fonctionne aussi bien pour la lecture numérique que pour l’écoute de livres audio.
Vous gardez la main depuis l’application StoryGraph pour ajuster vos livres ou désactiver l’option si besoin.
Cette fonctionnalité s’appliquera principalement aux livres achetés ou empruntés sur la boutique officielle Kobo. Les fichiers ajoutés manuellement par câble risquent de ne pas être reconnus automatiquement à cause de métadonnées incomplètes.
Pourquoi c’est un grand coup
Jusqu’ici, Amazon conservait un monopole invisible en intégrant nativement Goodreads (qui lui appartient) dans ses liseuses Kindle. En s’alliant avec StoryGraph, Rakuten Kobo offre une alternative indépendante aux lecteurs.
Les utilisateurs de Kobo vont pouvoir exploiter pleinement les célèbres graphiques de The StoryGraph (analyse du rythme de lecture, des genres, et des ambiances de livres) de manière totalement fluide. Rendez-vous en juin dans vos paramètres Kobo pour activer la mise à jour !
A priori, ce nouveau service concerne tous les utilisateurs Kobo du monde, mais le communiqué ne précise pas ce point. A suivre !
En savoir +
The StoryGraph est une application indépendante de suivi de lecture qui se distingue par ses graphiques ultra-détaillés sur vos habitudes (genres, rythme, ambiances des livres). Conçue comme une alternative à Goodreads, elle propose des recommandations personnalisées basées sur l’humeur plutôt que sur de simples notes.