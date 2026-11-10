Nothing annonce un mystérieux appareil 100% IA

Nothing n’arrêtera jamais de nous surprendre. Carl Pei vient d’annoncer la sortie prochaine d’un appareil mystère natif IA.
Nothing limite les lancements de smartphones cette année, mais cela ne veut pas dire qu’elle se repose sur ses lauriers. La société est particulièrement active et multiplie les annonces.
Un nouvel appareil natif IA prévu pour fin 2026
Après le casque, le Nothing HeadPhone (1) Pro, et le déploiement de Nothing OS 5.0, Carl Pei annonce l’arrivée en décembre 2026 d’un mystérieux appareil centré sur l’IA.
Carl Pei reste très évasif sur son nouvel appareil. Il nous donne simplement des indications sur ce qu’il ne sera pas et sur son utilité. Il ne possède pas d’écran. On peut donc en déduire qu’il ne s’agit pas d’un smartphone ou d’une tablette.
Le patron de Nothing indique également qu’il ne peut pas prendre la forme d’une application. Dans son communiqué, Carl Pei insiste beaucoup sur le fait que l’IA doit nous aider à améliorer notre productivité et que les IA actuelles ne connaissent pas suffisamment l’environnement et les habitudes humaines.
Les IA actuelles, aussi puissantes soient-elles, sont déconnectées de notre quotidien, ce qui les limite dans leur assistance.
Ni smartphone, ni tablette : un produit sans écran ni application
Le CEO précise que Nothing est l’une des sociétés les mieux placées pour sortir ce genre de produit car tout est fait en interne, le hardware comme le software. Il nous promet également un appareil avec le design soigné qui caractérise les appareils Nothing.
Alors, à quoi pourrait-il servir ? Un visuel laisse entrevoir une partie de l’appareil. Il ne dispose pas d’écran et son design semble à première vue assez dépouillé. On pourrait imaginer une sorte de capteur IA qui vous suivrait toute la journée pour apprendre de vos habitudes afin de vous répondre au mieux ou vous aider à optimiser vos journées.