La licorne, l’étoile et la lune, l’exposition qui nous raconte une histoire au Musée de La Chasse et de la Nature

Il était une fois, “La licorne, l’étoile et la lune”… Le Musée de La Chasse et de la Nature donne carte blanche à Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize.
Jusqu’au 8 mars 2026, pénétrez dans les mondes poétiques, humoristiques et critiques du duo d’artistes contemporains. Regardez notre vidéo ci-dessous.
Un parcours enchanteur
Le parcours de l’exposition débute dans la grande salle du rez-de-chaussée. Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize y ont construit une “maison-forêt” où peintures, dessins, sculptures, installations, dessins se côtoient et conversent avec le visiteur.
Cette maison enchantée regorge de symboles et puise ses fondements dans la littérature et les contes médiévaux. Ici la licorne côtoie l’ours, qui côtoie le chat, le chien … créant une symphonie visuelle extraordinaire.
Place ensuite au dialogue avec les collections permanentes du musée sur deux étages.
Une sorcière, une grenouille, et bien sûr des licornes
L’exposition mélange les pratiques artistiques. On y trouve des tapisseries, des céramiques, des luminaires, des paravents et des sculptures…
Nouvelle expo : La licorne, lʼétoile et la lune. ⭐️
Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize, le reportage complet dans la journée ! https://t.co/1OWdLQWxBt#EXPO2025#exposition #culture@ChasseNature pic.twitter.com/LpYRLWmIRd
— IDBOOX (@IDBOOX) October 14, 2025
Le duo brouille volontairement la frontière et les hiérarchies entre les arts décoratifs et les beaux-arts. A l’instar de la peinture murale façon Street Art, ou encore de ce petit chat se balançant sur une plume.
Il n’hésite pas à métamorphoser une tapisserie vieille de plusieurs siècles (donnée par la Manufacture d’Aubusson) pour y appliquer leurs “patchs” à décoder, pour rire et s’interroger.
Rassurez-vous, pas de sacrilège dans cette transformation, Aubusson estimait que cette tapisserie était trop abîmée pour être restaurée. Florentine et Alexandre lui donne alors une nouvelle vie.
Le travail des artistes s’inspire notamment du Bestiaire d’amour de Richard de Fournival et des Grenouilles d’Aristophane.
Chaque histoire est l’occasion de mettre en regard les œuvres présentes au musée. Certaines créations jalonnant le parcours sont inédites : “Rideau !”, à voir à la fin de la visite en est une parfaite illustration !
La licorne, l’étoile et la lune, un savant mélange un peu fou !
Proposer aux visiteurs cette exposition c’est les inviter à habiter les œuvres et pas seulement à les contempler. C’est partir à la rencontre d’un bestiaire fantastique. C’est aussi découvrir un travail incroyable entre artisanat et art contemporain. Et bien sûr, c’est une invitation à la réflexion sur les rapports humains/animaux, la domination.
D’ailleurs, la sorcière sert de contrepoint aux représentations du pouvoir, de la chasse et de la domestication.
Dans “La licorne, l’étoile et la lune”, chacun y trouvera ce qu’il voudra. Les férus d’histoire et de mythologie seront ravis mais surtout, chacun pourra vivre l’expo comme il l’entend passant tour à tour du rire à la surprise ou à la méditation.
Vous allez passer un excellent moment !
