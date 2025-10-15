Honor Magic 8 Pro – Une batterie énorme et un appareil photo qui fait plier l’iPhone 17 Pro

Le Honor Magic 8 Pro continue de se dévoiler avant son lancement. La capacité de sa batterie et son appareil photo vont faire des jaloux.
Le Honor Magic 8 Pro n’a quasiment plus aucun secret avant son lancement en Chine. Le Honor Magic 8 Pro arrivera certainement en France début janvier 2026 avant de mettre la main sur ce monstre de puissance.
Honor Magic 8 Pro – Une batterie qui va faire baver la concurrence
Pour faire face à la gourmandise de l’IA et de son processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, Honor n’a pas hésité à glisser sous la coque du Magic 8 Pro une batterie de 7200 mAh (Le Magic n’est pas en reste. La capacité de sa batterie atteint 7000 mAh).
Grâce à la technologie Silicium carbone cette énorme batterie n’a pas d’impact sur ses dimensions. Le Honor Magic 8 Pro mesure seulement 8,3 mm d’épaisseur. C’est encore moins que les 8,8 mm du Magic 7 Pro qui se contente d’une batterie de 5270 mAh.
Il est même un peu moins lourd. Il pèse 219 g contre 223 g pour son prédécesseur.
Le Magic 8 Pro peut également compter sur une recharge filaire 120W et une recharge sans fil de 80W. On espère qu’il conservera la même vitesse de charge lorsqu’il arrivera en Europe.
Honor a également fait savoir que grâce à l’optimisation IA la consommation d’énergie est réduite de 13%.
Une appareil photo taillé pour les photos de nuit
Le reste de ses caractéristiques techniques s’annonce à la hauteur de sa batterie. Une dalle OLED de 6,71 pouces recouvre l’avant de l’appareil. Cet écran affiche une résolution de 1,5K et il abrite une caméra selfie de 50MP.
Le triple appareil photo rassemble un capteur principal de 50MP, un téléobjectif de 200MP (1/1.4’’) avec une focale de 85 mm et un ultra grand-angle de 50MP.
Visiblement, le Honor Magic 8 Pro est un vrai spécialiste des photos de nuit. Il se mesure à l’iPhone 17 Pro la star du moment. On vous laisse découvrir qui remporte la bataille dans la vidéo ci-dessous. La netteté de ses clichés est impressionnante.
