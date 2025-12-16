Kindle : téléchargement d’Epub pour les livres sans DRM, comment ça marche pour les lecteurs et les auteurs ?

Amazon annonce une transformation importante dans son écosystème de lecture numérique.
À compter du 20 janvier 2026, les lecteurs de liseuses Kindle pourront enfin télécharger directement les fichiers ePub et PDF de leurs ouvrages achetés.
Il y a une condition, que ceux-ci soient sans gestion des droits numériques (DRM).
Quand Amazon s’ouvre enfin !
Cette initiative répond à des années de critiques sur le caractère “fermé” de l’environnement Kindle. En adoptant l’ePub (format standard de l’industrie) Amazon offre une flexibilité sans précédent à ses clients. En 2022, Amazon avait ouvert les vannes mais avait rétropédalé. Aujourd’hui, Kindle semble avoir tranché.
Une liberté de lecture élargie pour les lecteurs
Jusqu’à cette date, même les livres sans DRM soumis à Kindle Direct Publishing (plateforme d’autoédition KDP) étaient cryptés . Ce changement lève définitivement cette barrière.
Pour les lecteurs, la conséquence est majeure. Vous pourrez, désormais charger les achats Kindle sur n’importe quelle autre liseuse compatible ePub (Kobo, Pocketbook, Vivlio etc.). Cela sans passer par des logiciels de conversion tiers. C’est la fin du verrouillage par plateforme et une petite victoire pour l’interopérabilité.
Amazon précise que seuls les “acheteurs vérifiés” des livres sans DRM pourront accéder à cette option via la page “Gérer votre contenu et vos appareils”. Les ouvrages empruntés via Kindle Unlimited ne sont pas concernés.
Kindle – Et pour les auteurs et les éditeurs ?
La mise en œuvre de cette liberté de format repose désormais sur les créateurs de contenu (auteurs indépendants et éditeurs).
En effet, les auteurs et éditeurs soumettant de nouveaux ebooks après le 9 décembre 2025 devront simplement cocher une case dans KDP pour activer l’option de téléchargement ePub/PDF.
Par ailleurs, pour les milliers de livres sans DRM publiés avant cette date, les auteurs devront explicitement confirmer leur choix manuellement.
Ce travail de mise à jour pour le catalogue passé représente un effort considérable pour certains éditeurs. Il reste à voir si l’intégralité du fonds sans DRM sera rapidement rendue disponible dans ces formats ouverts.
Cette évolution est saluée comme l’une des plus grandes avancées dans l’écosystème du livre numérique depuis des années, confirmant la tendance du marché vers plus de choix pour l’utilisateur. Intéressés par l’actualité du livre et de l’édition ? Consultez notre rubrique ici.