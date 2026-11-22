Bientôt Noël, les enfants en parlent déjà ! La magie des fêtes commence à entrer dans les maisonnées.
Pour faire patienter les enfants, voici 4 livres ayant pour thème Noël. Au programme, rires, rêveries et créativité.
Mes premières histoires racontées — La Moufle (Éd. Milan, ill. Kim Sejung)
Dans le froid de l’hiver, une petite souris accueille lapin, renard et ours dans une moufle abandonnée, au fil d’un conte tendre et chaleureux.
Ce livre tout-carton déclenche la narration et les bruitages d’hiver dès que l’on tourne la page, sans bouton à chercher. Les aquarelles pleines de douceur de Kim Sejung et la manipulation intuitive favorisent l’éveil et l’autonomie des tout-petits.
A conseiller dès 2 ans. Pour acheter suivez ce lien.
Des bisous pour Noël (de Bryony Clarkson et Harriet Evans, Éd. Glénat Jeunesse)
Ce livre tout-carton aux découpes originales plonge les tout-petits au cœur d’une forêt enneigée peuplée d’animaux câlins.
Son texte poétique et sensible invite à célébrer la tendresse et l’émerveillement partagé avec bébé pendant les fêtes. Les illustrations mêlant dessin et collages composent un univers visuel délicat et charmant.
A conseiller dès 1 an. Pour acheter suivez ce lien.
Joyeux Noël Jean-Balthazar (Loïc Clément et Julien Arnal, Éd. Glénat Jeunesse)
Le fils du père Fouettard s’invite au Manoir Frayeur et entraîne Franky, mis à l’écart des préparatifs, dans un plan catastrophique en pleine tempête. Ce perturbateur né qui adore semer la zizanie se retrouve confronté à la solidarité de la bande. L’amitié sincère des habitants finit par bousculer son cynisme et lui ouvre les portes de la bienveillance. Un livre plein de tonus !
A conseiller dès 5 ans. Pour acheter suivez ce lien.
Mon petit Noël — Mes cosy coloriages (Angelina De Sol)
Ce coffret invite à explorer l’atelier des lutins, la fabrique des bonbons ou la maison des cadeaux pour préparer un Noël féerique.
Lutins et petits animaux s’activent dans des décors chaleureux propices à la rêverie. Cinq feutres à deux pointes sont fournis pour profiter d’un temps calme et créatif.
A conseiller dès 3 ans. Pour acheter suivez ce lien.
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