Barbapapa revient avec deux histoires rééditées !

C’est un vent de nostalgie et de tendresse qui souffle sur les rayons de la littérature jeunesse ! C’est le retour de Barbapapa !
Les célèbres personnages créés par Annette Tison et Talus Taylor s’offrent une seconde jeunesse avec la réédition de trois albums classiques.
Barbapapa – Une excellente réédition
Il s’agit d’un véritable événement pour les collectionneurs et les familles. C’est la toute première réédition depuis 2014.
Un soin tout particulier a été apporté à la fabrication pour respecter l’œuvre originale. Le format à l’italienne (tout en largeur) est conservé. La fabrication des livres est 100% française.
Les illustrations originales d’Annette Tison et Talus Taylor ont bénéficié d’un travail de retouche minutieux pour sublimer les couleurs. Le graphisme de couverture a été modernisé avec élégance.
Le voyage pour trouver l’amour
Parmi les histoires , on retrouve l’émouvante quête de Barbapapa. Malgré l’amitié fidèle de François et Claudine, notre héros rose a un grand vide dans son cœur : il se sent seul et rêve de rencontrer une Barbamama.
Pour la trouver, la petite troupe n’hésite pas à se lancer dans un véritable tour du monde.
Le verdict de Gloria
Si ces histoires ont traversé les décennies, c’est qu’elles possèdent une magie qui opère toujours sur les nouvelles générations.
J’ai lu Barbapapa et Le voyage de Barbapapa avec Gloria, 3 ans, et elle a absolument adoré ! La clarté des illustrations restaurées et la douceur du récit en font un moment de partage parfait. Ces livres n’ont pas pris une ride !
Que vous soyez un parent nostalgique ou simplement à la recherche d’une valeur sûre foncez, c’est top !
Publié chez Les Livres du Dragon d’Or. Retrouvez Barbapapa suivez ce lien ou cliquez ici.
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