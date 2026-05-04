Mova P70 Pro Ultra – Le nouvel aspirateur robot haut de gamme à prix accessible s’offre déjà une baisse de prix

Mova sort un nouvel aspirateur robot haut de gamme à un prix inattendu. Il s’offre même le luxe d’être encore moins cher pour le lancement.
J’ai eu l’occasion de découvrir la vaste gamme de produits Mova lors d’un déplacement à Hambourg.
Au milieu des aspirateurs robots, robots de piscine, robots tondeuses, robots lave-vitres, machines à café, accessoires connectés pour animaux et autres, le constructeur présentait le P70 Pro Ultra.
Le Mova P70 Pro Ultra au meilleur prix
Cet aspirateur robot se caractérise par un prix doux et des spécifications dignes d’un appareil premium.
Vous allez pouvoir déclarer la guerre à la poussière sans donner des sueurs froides à votre banquier.
Mova vend habituellement le P70 Pro Ultra à 699 €. Jusqu’au 12 mai 2026, l’aspirateur robot est proposé à 599 €.
Les caractéristiques d’un vrai pro du nettoyage
Le Mova P70 Pro Ultra est un aspirateur robot avec un système de serpillières rotatives. Il revendique une puissance d’aspiration de 30 000 Pa pour désincruster les saletés les plus tenaces.
Avec une rotation haute vitesse de 260 tr/min et une pression descendante de 12 N, il récure les sols durs et fait disparaître les taches et autres résidus collants sans effort. Il combine aspiration et lavage pour proposer une solution complète de nettoyage.
Soucieux de votre bien-être, le Mova P70 Pro Ultra s’occupe lui-même de son hygiène en nettoyant ses serpillières à l’eau chaude à 100 °C. Dans la station, un filtre central sépare les saletés de l’eau usée afin de limiter les traces.
Le P70 Pro Ultra passe ensuite en mode séchage de ses serpillières pour éliminer 99,99 % des impuretés. Vous êtes ainsi toujours sûr de « nettoyer propre ».
Pour parfaire le tout, Mova a injecté une petite dose d’IA dans son robot. Il est capable d’identifier et d’éviter plus de 280 types d’objets du quotidien, tels que les câbles, les petits objets ou encore les meubles.
Le Mova P70 Pro Ultra est au prix de 599 € jusqu’au 12 mai 2026.
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