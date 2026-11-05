HyperOS 4 – Xiaomi publie la liste officielle de tous les smartphones mis à jour

HyperOS 4 débarque enfin sur un grand nombre de smartphones et de tablettes Xiaomi. Le vôtre en fait-il partie ?
Après un premier déploiement timide sur quelques smartphones triés sur le volet, Xiaomi déploie un plus vaste plan de mise à jour d’HyperOS 4.
Enfin stable, son nouveau système d’exploitation va débarquer dans un premier temps sur 33 appareils à partir du mois de novembre 2026.
Xiaomi déploie la mise à jour HyperOS 4
Cette première vague inclut le Xiaomi 17 Ultra et le reste de la série Xiaomi 17, le Xiaomi 15 et le 15 Ultra. Les smartphones de milieu de gamme ne sont pas oubliés avec les Redmi Note 15 et les Redmi Note 17 mais aussi les Poco F8 et Poco X8.
Cette mise à jour concerne également les Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro. Les Xiaomi 15T et 15T Pro devront patienter jusqu’à la mi-novembre pour accueillir HyperOS 4. Cette grande campagne de mise à jour se terminera en décembre 2026 avec 33 autres appareils plus anciens à l’exception du Xiaomi Mix Flip.
Les derniers servis sont les : Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 et 13, Xiaomi 14T et 13T, Redmi Note 14, POCO F6, X6, X7, etc. Xiaomi prévoit de mettre à jour un total de 82 appareils dont 67 smartphones et 15 tablettes.
Xiaomi précise que ce planning sera ajusté en fonction des spécificités des pays et des opérateurs.
Liste complète des appareils mis à jour vers HyperOS 4
À partir de début novembre 2026
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Smartphones :
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Xiaomi 17 Ultra
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Leica Leitzphone powered by Xiaomi
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Xiaomi 17
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Xiaomi 15 Ultra
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Xiaomi 15
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POCO F8 Ultra
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POCO F8 Pro
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POCO X8 Pro Max
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POCO X8 Pro
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POCO X8 Pro Iron Man Edition
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POCO X8
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POCO M8 Pro
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POCO M8
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POCO C95 Pro
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POCO C85
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REDMI Note 17 Pro 5G
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REDMI Note 17 5G
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REDMI Note 17
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REDMI Note 15 Pro 5G
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REDMI Note 15 Pro
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REDMI Note 15 5G
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REDMI Note 15
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REDMI 17 5G
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REDMI 17
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REDMI 17C 5G
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REDMI 15C 5G
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REDMI 15C
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Tablettes :
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Xiaomi Pad 8 Pro
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Xiaomi Pad 8
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À partir de mi-novembre 2026
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Smartphones :
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Xiaomi 15T Pro
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Xiaomi 15T
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POCO F9 Ultra
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POCO F9 Pro
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POCO F7 Ultra
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POCO F7 Pro
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POCO F7
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POCO X7 Pro
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POCO X7 Pro Iron Man Edition
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Tablettes :
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Xiaomi Pad 7 Pro
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Xiaomi Pad 7
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Xiaomi Pad Mini
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POCO Pad X1
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POCO Pad M1
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REDMI Pad 2 Pro 5G
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REDMI Pad 2 Pro
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À partir de décembre 2026
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Smartphones :
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Xiaomi MIX Flip
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Xiaomi 14 Ultra
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Xiaomi 14
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Xiaomi 13 Ultra
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Xiaomi 13 Pro
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Xiaomi 13
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Xiaomi 14T Pro
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Xiaomi 14T
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Xiaomi 13T Pro
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Xiaomi 13T
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REDMI Note 14 Pro+ 5G
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REDMI Note 14 Pro 5G
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REDMI Note 14 Pro
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REDMI Note 14 5G
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REDMI Note 14
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REDMI 15 5G
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REDMI 15
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REDMI Note 14S
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REDMI A7 Pro
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POCO F6 Pro
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POCO F6
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POCO X8s
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POCO X7
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POCO X6 Pro
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POCO M8s 5G
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POCO M7
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POCO C81 Pro
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Tablettes :
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Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
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POCO Pad C1
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REDMI Pad 2 9.7
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REDMI Pad 2 9.7 4G
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REDMI Pad 2
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REDMI Pad 2 4G
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