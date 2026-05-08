Autoédition 11ᵉ édition des Plumes Francophones sur Amazon : À vos plumes, l’aventure continue !

Amazon vient de donner le coup d’envoi de la 11ᵉ édition des Plumes Francophones, son concours littéraire devenu incontournable pour les auteurs indépendants.
Depuis plus d’une décennie, ce rendez-vous célèbre la richesse de l’autoédition et offre un tremplin unique aux écrivains de tous horizons. Lisez nos articles sur les éditions précédentes.
Un concours ouvert à tous les talents
Que vous soyez un auteur débutant ou déjà confirmé, le concours est accessible à toute personne majeure résidant en France.
Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de soumettre votre œuvre originale en français via la plateforme Kindle Direct Publishing (KDP) avant le 31 août 2026.
Ce sont les lecteurs d’Amazon.fr qui, par leurs évaluations et leur enthousiasme, aideront à départager les manuscrits pour désigner les cinq finalistes en septembre.
Des récompenses prestigieuses
Le grand lauréat, choisi par un jury d’experts et de professionnels, sur des critères d’intrigue, d’originalité et de style, bénéficiera d’un coup de pouce exceptionnel.
-Une dotation de 10 000 euros.
-L’adaptation de son manuscrit en livre audio par Audible.
-Une liseuse Kindle Scribe (également offerte à chaque finaliste).
Comment participer ?
Les auteurs ont jusqu’au 31 août 2026 pour publier leurs œuvres sur KDP et tenter leur chance.
Comme le souligne Géraldine Codron, responsable de la catégorie Livres chez Amazon France, la diversité est le maître-mot : de la romance au thriller, toutes les plumes ont leur place.
Pour en savoir plus et rejoindre l’aventure, rendez-vous ici.
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