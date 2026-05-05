Librinova Autoédition – La publication numérique des livres désormais gratuite pour les jeunes

Le talent n’attend pas le nombre des années, et le monde de l’édition l’a bien compris.
Aujourd’hui, de jeunes auteurs parviennent à fédérer un large lectorat dès leurs premiers écrits.
On pense notamment à Nicolas Krastev qui, à 24 ans, affiche déjà plus de 25 000 exemplaires vendus pour son ouvrage Damso, Dictionnaire critique.
Le parcours de Pauline Bilisari est tout aussi exemplaire : après un premier roman autoédité à 20 ans, elle a intégré des maisons prestigieuses telles que Flammarion Jeunesse ou Robert Laffont.
Si les jeunes lisent moins, ils vont peut-être avoir envie d’écrire !
Librinova – Briser les barrières à l’entrée
Face à cet élan créatif, Librinova franchit une étape supplémentaire dans la démocratisation de l’écriture en lançant une offre sympathique, la publication du livre numérique devient gratuite pour les 18-25 ans.
L’objectif est de lever les freins financiers pour permettre aux jeunes plumes de franchir le cap de la publication. Grâce à ce dispositif, leurs manuscrits deviennent accessibles en France comme à l’international sur l’ensemble des librairies en ligne (Amazon, Fnac, Apple Books, etc.).
De l’autoédition à l’édition traditionnelle
Plus qu’une simple mise en ligne, cette offre constitue un véritable tremplin professionnel. Les jeunes auteurs bénéficient en effet d’un accès au programme d’agent littéraire de la palteforme.
Ce service est le cœur du modèle : il permet de repérer les succès d’estime ou commerciaux pour les proposer aux éditeurs traditionnels.
À ce jour, un auteur sur cinquante utilisant ce levier parvient à décrocher un contrat d’édition classique. Pour la génération Z, l’aventure littéraire commence peut-être ici.
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