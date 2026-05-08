Avis livre audio – Vaudou, un Romantic Thriller

Avec Vaudou, Angel Arekin signe un premier tome qui s’inscrit pleinement dans le registre du romantic thriller.
Ce roman est une alliance maîtrisée entre tension criminelle et intensité romantique, portée par une atmosphère envoûtante.
Disponible en exclusivité chez Audible Studios (Black Ink Editions), ce livre audio de 11 h 34 immerge l’auditeur dans une Louisiane moite, entre enquête et trouble des sentiments.
Vaudou, du suspens
L’intrigue repose sur une affaire de meurtre liée au vaudou, rapidement enveloppée d’un flou subtil entre explications rationnelles et croyances. Le suspense progresse efficacement, alimenté par des pistes multiples et une tension constante. Mais c’est bien dans la dynamique du duo central que le récit trouve toute sa force : Aubrey Winter, enquêtrice déterminée, et Jesse Oaksley, partenaire aussi hermétique que fascinant. Leur relation évolue selon les codes du slow burn, renforçant l’intensité dramatique et émotionnelle propre au romantic thriller.
Angel Arekin confirme ici son talent pour créer des ambiances denses et sensorielles. La Louisiane devient presque un personnage à part entière, entre chaleur étouffante, décors sombres et atmosphère chargée de mystère. Les auditeurs ayant apprécié Black Revenge, interprété par Abel Goehrs et Alice Marco, retrouveront cette signature immersive, faite de tension latente et de sensualité diffuse.
La voix
L’interprétation de Bénédicte Charton accompagne avec justesse cette double dimension. Sa prestation, à la fois sobre et nuancée, restitue les ambiances avec finesse, tout en sachant gagner en intensité lorsque le récit bascule vers des moments plus chargés émotionnellement.
La conclusion, volontairement ouverte, prolonge cette tension en annonçant un second tome qui proposera une nouvelle enquête, cette fois du point de vue de Jesse Oaksley — une évolution particulièrement attendue.
Entre intrigue prenante et relation sous haute tension, Vaudou s’impose comme une recommandation solide pour les amateurs de romantic thriller, où suspense et émotions avancent de concert.
Extraits audio disponibles pour se faire une idée.
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