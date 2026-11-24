Honor prépare un nouveau modèle et il ne s’agit pas du Magic 9 Pro Max. Il a été repéré avec une batterie gigantesque.
Vous attendez, à juste titre, la sortie du Honor Magic 9 Pro Max, mais c’est un autre smartphone qui pourrait créer la surprise. Il s’agit du Honor Magic 9 Lite+.
Le constructeur leur réserve toujours des caractéristiques très spéciales. Il est apparu sur la Google Play Console. On se souvient du Honor Magic 6 Lite qui se transformait en marteau pour enfoncer des clous. Honor a ensuite préféré se concentrer sur la capacité de la batterie.
Honor Magic 9 Lite+ : une batterie record pour l’Europe
Le Honor Magic 8 Lite pouvait déjà se vanter de posséder une batterie de 7 500 mAh. Le Magic 9 Lite+ l’écrase à plates coutures. Selon les informations du site 91mobiles, le smartphone embarquerait une batterie de 9 530 mAh.
Bonne nouvelle, Honor ne réserverait pas cette version uniquement au marché chinois. Généralement, les constructeurs revoient à la baisse la capacité des batteries des smartphones lorsqu’ils débarquent sur le Vieux Continent. Le modèle européen disposerait de la même capacité de batterie. Celle-ci serait compatible avec la recharge sans fil 80 W.
Les caractéristiques techniques du Honor Magic 9 Lite+ dévoilées
Honor a également laissé échapper une grande partie de ses caractéristiques techniques. Le Honor Magic 9 Lite+ arbore un grand écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’appuie sur un processeur Snapdragon 6 Gen 5.
Son appareil photo principal s’architecture autour d’un capteur de 108 MP. Il est assisté par une modeste caméra de 5 MP. La définition du capteur selfie atteint 16 MP.
Certifié IP68, le Honor Magic 9 Lite+ résiste à l’eau. Il intègre également une puce NFC. Disponible en gris et en beige, le Honor Magic 9 Lite+ pourrait être vendu à 699 € dans le courant du mois de juin.
Bien entendu, tout cela est purement hypothétique.