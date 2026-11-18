Les prochaines Assises du livre et de l’édition se tiendront le mardi 1er décembre à la Bibliothèque nationale de France autour d’une thématique centrale : « L’avenir du livre ».
Face à des signaux préoccupants pour la filière, recul de la lecture, pillage des livres par l’IA ou encore essor du marché de l’occasion , la profession entend dépasser les discours uniquement déclinistes.
Convaincus que le livre reste un vecteur essentiel de lien social, les acteurs de l’édition se mobilisent pour valoriser les initiatives des maisons, conquérir de nouveaux publics et explorer de nouveaux formats. Cet évènement destiné aux pros du livre est organisé par le SNE, la SOFIA et CFC.
Au programme
Plusieurs personnalités viendront éclairer les mutations du secteur au cours de la journée :
Jérôme Fourquet, politologue, analysera la conjoncture socio-culturelle autour de la question : « La France, pays du droit d’auteur, demeure-t-elle celui du livre ? ».
Sylvie Chokron (neuropsychologue) et Gaspard Koenig (philosophe et écrivain) croiseront leurs regards sur la place toujours essentielle de la lecture dans nos vies.
Hervé Le Tellier, écrivain et président de l’Oulipo, décryptera les relations complexes entre écriture et intelligence artificielle.
Les débats s’appuieront également sur des études chiffrées. On découvrira l’enquête consacrée à l’utilisation de l’IA au sein des maisons d’édition ainsi que le nouveau baromètre Médiamétrie sur les usages du livre.
Les grands temps forts au programme
La journée s’articulera autour de tables rondes, d’analyses et de présentations d’outils sectoriels.
Parmi les thèmes : La France est-elle encore une société du livre ? Le désir du livre, le désir de lire, Quels horizons pour la lecture chez les jeunes ?, et À la découverte du livre audio.
Ou encore, à l’heure du développement de l’IA, la lecture de livres est-elle vitale ? et L’originalité des œuvres à l’épreuve de l’IA.
Sur l’avenir du livre, il y aura un focus sur les dispositifs préparant l’avenir de l’édition (SCAPIN, Livrempreinte et Filéas).