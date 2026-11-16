Romances sur glace, tradwives et grands classiques au sommet des tendances 2026 selon Rakuten Kobo

Dans son rapport annuel, Rakuten Kobo dresse le bilan des habitudes de lecture de millions d’utilisateurs à travers le monde en 2026.
L’ère des best-sellers uniformes laisse place à des micro-communautés ultra-spécialisées, oscillant entre réconfort absolu, tensions sombres et retour aux œuvres patrimoniales.
Alors, qu’est-ce qu’on lit sur les liseuses Kobo ?
La fin des best-sellers généralistes au profit des niches
Selon Michael Tamblyn, PDG de Rakuten Kobo, les listes de ventes traditionnelles se fragmentent. Sur les réseaux sociaux, et notamment BookTok, les lecteurs ne se ruent plus sur un titre viral unique. Ils se regroupent par affinités très précises : littérature « sad girl », cozy fantasy ou sous-genres pointus de romantasy.
Cette année a également été marquée par un fort contraste des goûts (« le yin et le yang » de la lecture).
L’intensité de la dark romance cohabite avec le refuge rassurant des cosy mysteries. Parallèlement, des phénomènes de société se reflètent dans les classements, à l’image de Yesteryear de Caro Claire Burke, qui a alimenté de vifs débats mondiaux autour du mouvement des « tradwives » (femmes prônant un mode de vie traditionnel au foyer).
L’effet démultiplicateur des adaptations à l’écran
Le cinéma et les séries restent de puissants prescripteurs littéraires. L’intérêt des lecteurs bondit dès la diffusion des bandes-annonces et se prolonge jusqu’à deux mois après la sortie en salle ou en streaming.
Le grand gagnant : Projet Dernière Chance d’Andy Weir s’impose comme l’adaptation la plus lue de l’année, propulsée par son succès au box-office.
Le retour des classiques : Portés par l’actualité des écrans, des monuments comme L’Odyssée, Les Hauts de Hurlevent ou À l’est d’Éden font un retour remarqué dans les meilleures ventes aux côtés de succès contemporains (The Love Hypothesis, Verity, Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson).
Les particularités géographiques : de la « Freidamania » aux hockeyeurs
Si la vague des romances autour du hockey (Heated Rivalry, la saga Off Campus) a déferlé sur l’Amérique du Nord, l’Australie, l’Italie et l’Espagne, chaque marché conserve ses propres marqueurs.
En France, en Espagne et au Portugal, la « Freidamania » ne faiblit pas. L’autrice de thrillers psychologiques Freida McFadden continue de dominer les ventes.
Le marché portugais se distingue par ailleurs par une écrasante majorité féminine, avec neuf livres sur dix écrits par des femmes dans le top annuel.
Au Canada, les lecteurs plébiscitent les autrices locales, mêlant romances de hockey (Rachel Reid, Elle Kennedy) et décors de villégiature (Carley Fortune).
En Italie, le public privilégie les récits ancrés dans la culture locale et les lectures réconfortantes face à l’actualité mondiale. Aux Pays-Bas, l’appétit pour le polar s’accompagne d’un engouement pour les livres-jeux d’énigmes comme Murdoku.
Ce qui attend les lecteurs en 2027
Pour l’année à venir, les analystes de Kobo anticipent quatre grandes dynamiques.
1. L’essor de la folk horror, puisant dans les mythes ruraux et les peurs ancestrales.
2. Le retour en force des dystopies et récits postapocalyptiques, en écho aux tensions politiques et climatiques actuelles.
3. La poursuite des fictions explorant les normes domestiques dans le sillage de la tendance tradwife.
4. L’hybridation de la romantasy, qui intégrera davantage d’intrigues politiques, de mythologie et de mécanique policière. Elle sera portée aussi, par les nouvelles sorties des figures de proue du genre comme Rebecca Yarros et Sarah J. Maas.
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