Le Jour où Cléopâtre a failli oublier ses sandales (avant l’invention du Kindle Scribe)

Bonne nouvelle pour l’humanité : selon une étude publiée par Amazon Kindle, nous sommes tous des génies !
Pourquoi ? Parce que 77 % des Français continuent de faire des listes et de prendre des notes, exactement comme les plus grands esprits de l’Histoire.
L’historien Dominic Sandbrook s’est associé à Amazon pour repenser la façon dont les plus grands esprits de l’histoire auraient pu utiliser le Kindle Scribe (le bloc notes /liseuse) dans leurs réflexions quotidiennes.« On en apprend plus sur les gens en lisant leurs gribouillis qu’en décortiquant des discours ! »
Et c’est vrai. Selon les chiffres du sondage, 51 % d’entre nous griffonnent pour ne rien oublier, et 31 % pour « libérer leur esprit ». On est donc tous à deux doigts de révolutionner la physique, mais on s’inquiète surtout d’avoir noté “Acheter du pain”.
La To-Do List d’Antoine de Saint Exupéry, Shakespeare, García Lorca
Amazon et Sandbrook ont eu la bonne idée de projeter ces titans du passé dans l’ère numérique. Leurs notes, réinventées sur Kindle Scribe, sont hilarantes. On vous a mis un petit florilège ! Si l’idée est délirante, les chiffres cités dans cet article sont très sérieux.
Léonard de Vinci : Une page d’inventeur chaotique : “Finaliser l’hélicoptère. / Tâche Oubliée : Peindre la Joconde (Urgent). / Pourquoi cette machine volante ne s’arrête jamais ?”
Cléopâtre : Des notes de stratège de mode : “Idées tenues de déesse extravagant. / Plan B : épouser Marc (si la tenue est validée).”
William Shakespeare : Un croquis de Hamlet noté sur l’équivalent numérique d’un ticket de caisse, car, oui, 63 % des Français écrivent encore sur des bouts de papier !
Federico García Lorca : découvrez l’esprit du célèbre poète espagnol à travers sa page remplie de croquis surréalistes et d’indices d’une tragédie imminente.
Cette approche “papier-brouillon” a ses limites : 1 Français sur 10 admet perdre ou égarer souvent ses précieuses notes. Le drame !
Heureusement, si le génie de Saint-Exupéry passait par ses croquis (du Petit Prince ou de son avion), le génie moderne peut désormais souligner (43 % des Français), dessiner (13 %) et tout réorganiser sur un seul appareil. C’est quand même plus pratique que de chercher le plan de l’avion dans la poche d’un vieux pantalon.
Alors, si vous voulez vous sentir organisé (45 % des Français le confirment) et potentiellement révolutionnaire, faites comme les grands maîtres : prenez des notes, mais cette fois, gardez-les au même endroit !
