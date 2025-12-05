Jeu-concours Noël : 2 Kindle Colorsoft 2025 à gagner !

C’est parti pour un nouveau jeu-concours pour le Noël IDBOOX ! Nous vous proposons de jouer pour gagner la dernière liseuse de livres numérique en couleurs Kindle Colorsoft 2025.
En partenariat avec Amazon, tentez de gagner cette liseuse couleur du 5 au 11 décembre 2025. (2 gagnants).
Quelques infos sur Kindle Colorsoft 2025
Kindle Colorsoft 2025 est une liseuse couleur de 7 pouces. La taille de l’écran est de (127.6 x 176.7 x 7.8 mm). Elle dispose d’un écran couleur (300 ppi pour le noir et blanc et 150 ppi pour la couleur). C’est donc le même écran que son aîné.
Elle pèse 215 grammes alors que la Colorsoft Signature Edition pèse 219 grammes. La liseuse est donc un peu plus légère (4 grammes de moins).
Elle dispose de la technologie paperwhite, le must en matière de rendu et de contraste chez Kindle. Si vous ne voyez pas la vidéo cliquez ici.
La liseuse est étanche selon la norme IPX8, vous pourrez donc la mouiller sans craindre de l’endommager.
Elle est dotée d’un éclairage FrontLight et de la température d’éclairage. La nouvelle liseuse Kindle Colorsoft .
Enfin, le stockage de la Kindle Colorsoft 2025 est de 16 Go. Voir le produit ici. Découvrez notre vidéo ci-dessus.
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
-Utilisez #NoelIDBOOX pour vos partages sur les réseaux !
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– 2 liseuses Kindle Colorsoft 2025 à gagner. Valeur : 269.99€. (2 gagnants)
– Le concours est ouvert du 5 au 11 décembre décembre 2025 22H30.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu.
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.
2 réflexions sur “Jeu-concours Noël : 2 Kindle Colorsoft 2025 à gagner !”
Merci !!! #NoelIDBOOX
Merci #NoelIDBOOX pour ce #Concours !