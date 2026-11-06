Galaxy S27 Pro – Une nouvelle fuite révèle un choix surprenant de la part de Samsung

Une nouvelle fuite concernant les Galaxy S27 remet en question nos certitudes sur leurs caractéristiques techniques.
Le choix des processeurs de ses futurs Galaxy S27 semble être un vrai casse-tête pour Samsung. Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro, Galaxy S27 Ultra, chaque nouvelle rumeur nous annonce un changement de processeur.
Processeurs des Galaxy S27 – Un imbroglio éclairci par la base de données NBD
La situation semble se stabiliser avec cette dernière fuite. Les quatre futurs smartphones de Samsung sont apparus dans la base de données NBD en Chine, qui est le registre d’import/export de données douanières et de fret international.
On y découvre par exemple une information déroutante sur le Galaxy S27 Pro. On sait déjà avec certitude que le Galaxy S27 Ultra tourne avec une puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
La logique voulait que le Galaxy S27 Pro utilise le même processeur. Ce fichier listant les modèles européens nous raconte une autre histoire. Le Galaxy S27 Pro abrite un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6.
Galaxy S27 Pro vs S27 Ultra : une différence de processeur inattendue
Seul le Galaxy S27 Ultra possédera donc le dernier processeur super-puissant de Qualcomm. Le choix d’un processeur moins puissant pour le Galaxy S27 Pro peut être une bonne solution pour contenir son prix, qui sera forcément impacté par celui de la RAM.
Les Galaxy S27 et Galaxy S27+ se contentent de leur côté du processeur Exynos 2700.
Cette configuration se destine à l’Europe. On ne sait pas si elle sera différente en fonction des régions du monde. L’Amérique du Nord sera certainement logée à une autre enseigne.
Ce fichier NBD mentionne également la taille des écrans de chaque modèle et la quantité de mémoire. Il n’y a pas de surprise de ce côté-là. Les dalles varient de 6,3 pouces à 6,9 pouces et les quatre smartphones embarquent 12 Go de RAM.