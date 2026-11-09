Maths et IA : 7 livres pour comprendre pourquoi la preuve compte plus que le résultat

Début octobre, le médaillé Fields Hugo Duminil-Copin a confié avoir pleuré après l’annonce d’OpenAI sur des problèmes mathématiques ouverts.
Depuis, une question agite les chercheurs : si une machine dit « c’est vrai », que reste-t-il à comprendre ?
Plusieurs mathématiciens, dont ceux qui défendent le chemin plutôt que le résultat face à l’IA, répondent que l’essentiel est justement dans la démonstration.
Cette idée, la littérature la raconte depuis longtemps. Voici sept livres, essais, romans et bande dessinée, qui font vivre ce chemin plutôt que l’arrivée.
Pourquoi cette question revient aujourd’hui
En septembre, Anthropic a indiqué que son modèle Claude avait formalisé en onze jours la démonstration du dernier théorème de Fermat dans Lean, un langage qui permet à un ordinateur de vérifier chaque étape d’une preuve. Le 6 octobre, OpenAI a publié 719 manuscrits sur des problèmes ouverts. Et 25 lauréats de la médaille Fields ont signé une tribune pour souligner l’écart entre les objectifs des entreprises d’IA et ceux de la communauté mathématique.
Le problème, pour les chercheurs, n’est pas seulement qu’une réponse existe. C’est qu’une preuve illisible ne transmet rien : ni idées, ni méthodes, ni ponts entre disciplines. Les livres ci-dessous montrent à quoi sert ce « chemin ».
1. Le Dernier Théorème de Fermat, de Simon Singh
Le récit de la quête qui a occupé plus de trois siècles de mathématiciens, jusqu’à la démonstration d’Andrew Wiles. Singh suit les détours, les échecs et les idées empruntées à d’autres domaines. C’est la lecture idéale pour mesurer tout ce qu’une simple réponse « oui, c’est vrai » ne dit pas. Ed. Pluriel Suivez ce lien.
2. Théorème vivant, de Cédric Villani
Le médaillé Fields raconte de l’intérieur les mois de doute, d’intuitions et de collaborations qui ont mené à l’un de ses grands résultats. Le livre rappelle qu’une preuve est d’abord une aventure humaine, faite d’impasses autant que d’éclairs. Ed. Grasset Suivez ce lien.
3. Oncle Petros et la conjecture de Goldbach, d’Apostolos Doxiadis
Un roman sur un mathématicien qui consacre sa vie à une conjecture célèbre. Il pose la question que soulève l’IA : que vaut une vie de recherche quand l’objectif compte plus que ce qu’on découvre en chemin ? À lire pour l’émotion autant que pour les maths. Ed. Bougois Suivez ce lien.
4. Le mystère des nombres, de Marcus du Sautoy
Une plongée accessible dans l’hypothèse de Riemann, l’un des plus grands problèmes ouverts. Du Sautoy montre comment les mathématiciens avancent à coups de conjectures tenues pour vraies bien avant d’être démontrées, et pourquoi la manière de prouver compte autant que le résultat. Ed. H. D’Ormesson Suivez ce lien.
5. Gödel, Escher, Bach, de Douglas Hofstadter
Un classique sur la logique, les systèmes formels et la pensée. Hofstadter explore ce que signifie démontrer, comprendre et raisonner, des questions qui prennent un relief nouveau avec les preuves vérifiées par machine. Ed. Dunod Suivez ce lien.
6. Logicomix, d’Apostolos Doxiadis et Christos Papadimitriou
Une bande dessinée sur la quête des fondements des mathématiques, portée par la figure de Bertrand Russell. Une porte d’entrée vivante pour comprendre pourquoi la rigueur d’une preuve a toujours été une affaire passionnée. Ed. Vuibert Suivez ce lien.
7. Récoltes et semailles, d’Alexandre Grothendieck
Le témoignage monumental d’un des plus grands mathématiciens du XXe siècle sur sa manière de chercher, de créer et de transmettre. Un livre exigeant, mais précieux pour saisir ce que représente le travail mathématique quand il est pensé comme une œuvre. Ed. Gallimard Suivez ce lien.
À retenir
Ces livres ne nient pas l’intérêt des outils d’IA. Ils rappellent seulement ce que les mathématiciens répètent aujourd’hui : une preuve sert à comprendre, à transmettre et à ouvrir de nouvelles voies. Un résultat tout seul, aussi exact soit-il, ne fait rien de tout cela.