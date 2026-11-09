Les liseuses Kobo accueillent enfin Readium LCP pour faciliter la lecture et l’emprunt d’ebooks

C’est une excellente nouvelle pour les amateurs de lecture numérique ! Rakuten Kobo a enfin amorcé le déploiement de son système d’exploitation Kobo OS 6 (en version bêta).
Il inclus le tant attendu support de la protection Readium LCP sur plusieurs modèles phares de la marque, à savoir les Kobo Clara BW, Clara Colour, Libra Colour et Elipsa 2E.
Pour l’instant, cette première vague de déploiement concerne le Canada, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Espagne.
Une nouvelle vague de pays est programmée prochainement. Les utilisateurs d’autres pays peuvent d’ores et déjà vérifier la mise à jour manuellement sur leur appareil. Concernant la France, vous pouvez faire une mise à jour manuelle ou attendre que Kobo vous la propose.
Kobo – Une expérience de lecture simplifiée
Une fois sous Kobo OS 6, l’utilisation de fichiers protégés devient beaucoup plus fluide : il suffit d’ajouter un EPUB protégé par LCP (par USB ou via le Kobo Cloud). On entre ensuite un mot de passe (passphrase) fourni par la bibliothèque ou le libraire. La lecture peut commencer. Aucun compte tiers ni application supplémentaire ne sont requis.
Qu’est-ce que Readium LCP ?
Le Readium LCP (Licensed Content Protection) est une technologie de gestion des droits numériques (DRM). Interopérable et open-source, LCP est développé par la fondation Readium.
Contrairement aux DRM propriétaires et restrictifs du passé (comme l’ancien standard Adobe ADEPT), LCP permet à un seul et même fichier protégé d’être lu sur une multitude d’appareils de marques différentes (Kobo, mais aussi Tolino, PocketBook, Vivlio, Bookeen). Il y a aussi 200 applications mobiles compatibles.
L’utilisateur n’a plus besoin de s’encombrer de logiciels tiers complexes sur ordinateur pour déchiffrer ses livres. Une simple clé d’accès fournie lors de l’achat ou de l’emprunt suffit pour déverrouiller l’ouvrage.
Reconnu comme norme internationale, Readium LCP a l’immense avantage de préserver la compatibilité des publications avec les lecteurs d’écran. C’est un enjeu crucial notamment en Europe avec l’application de l’Acte européen sur l’accessibilité (European Accessibility Act).
Aujourd’hui, l’écosystème LCP pèse lourd avec plus de 12 millions d’ebooks protégés, une disponibilité dans plus de 100 pays et le support de 50 serveurs dédiés. L’arrivée de Kobo dans cet écosystème marque un moment important pour la démocratisation définitive de ce standard dans le monde de l’édition numérique et du prêt en bibliothèque.
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