Peter Pan, l’histoire légendaire dans un livre sonore pour initier les enfants à la musique classique

Dans la collection Mes plus beaux contes en musique, je demande Peter Pan ! Larousse Jeunesse publie un livre interactif, musical et enchanteur pour les enfants dès 4 ans.
Ce livre cartonné propose une immersion enchantée dans l’histoire classique de Peter Pan, le garçon qui ne veut pas grandir, et de la fée Clochette. L’originalité de cette collection de Larousse réside dans l’ajout d’une dimension sonore et interactive.
Offenbach, Debussy, Chopin, Wagner…
Peter Pan est doublement illustré. Par de jolies illustrations d’abord, mais aussi par de courts extraits musicaux des plus grands musiciens.
Au fil des pages, les jeunes lecteurs sont invités à écouter en appuyant sur des puces sonores. Elles sont matérialisées par des clés de sol.
Chaque séquence illustre un moment clé de l’histoire, transportant l’auditeur au Pays Imaginaire, de l’envol magique au combat contre le Capitaine Crochet.
Peter Pan – L’éveil musical au service du conte
Peter Pan, Mes plus beaux contes en musique est un album charmant. Il réussit le pari de rendre ce classique intemporel accessible aux plus jeunes.
L’histoire est racontée de manière simplifiée, mais les illustrations sont riches et colorées, captivant immédiatement l’œil.
L’ajout des puces sonores est le véritable atout : elles ne sont pas de simples bruitages, mais des extraits musicaux qui soulignent l’émotion et l’action (le thème du vol, les bruits de l’horloge, l’arrivée des pirates…).
C’est une excellente manière d’initier les enfants à la musique classique tout en développant leur capacité d’écoute. C’est un livre qui sollicite plusieurs sens et qui est parfait pour les rituels du soir, transformant la lecture en une véritable mini-expérience théâtrale et sonore. Un beau cadeau pour les petits rêveurs ! Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Découvrez d’autres idées de livres à offrir aux enfants dans notre rubrique dédiée ici