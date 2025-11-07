L’appareil photo du Galaxy S26 Ultra se confirme et ce n’est pas un bonne nouvelle

Jour après jour, le Galaxy S26 Ultra continue de se dévoiler. Après de nombreuses hésitations, la composition de son appareil photo se précise.
Le Galaxy S26 Ultra aura-t-il un appareil photo plus performant que le Galaxy S25 Ultra ? Devant la multiplication des rumeurs peu flatteuses pour le smartphone, Samsung a récemment pris la parole pour rassurer ses investisseurs.
Samsung Galaxy S26 Ultra – L’incertitude sur son appareil photo
Une précédente rumeur affirmait qu’il y aurait peu de changement par rapport au Galaxy S25 Ultra. Samsung allait uniquement remplacer son téléobjectif 10 MP. Un de ses responsables a confirmé la présence de nouvelles caméras. Il n’a pas donné plus de détails mais cela a suffi pour apaiser les esprits.
Une nouvelle rumeur vient relancer les spéculations et jeter le doute sur l’appareil photo du Galaxy S26 Ultra. Ça n’est pas fait pour nous rassurer.
Les changements s’annoncent effectivement timides. Cette nouvelle rumeur corrobore la précédente. L’appareil photo du Galaxy S26 Ultra se composerait de quatre caméras.
Vers une évolution timide ?
On retrouverait un capteur principal 200 MP Samsung HP2, un ultra grand-angle 50 MP JN3 et un téléobjectif X5 Sony IMX854 de 50 MP. Le quatrième larron est un téléobjectif X3 de 12 MP S5K3LD. Il se substitue au téléobjectif X3 de 10 MP du S25 Ultra.
Selon cette source, c’est le seul changement notable, si ce n’est l’apparition d’une nouvelle option de codec AVP.
Comme d’habitude, il faut prendre ce genre d’information avec des pincettes. Elles ne sont pas officielles. Si elle se vérifie, il faut savoir que le nerf de la guerre de la photo sur smartphone se situe aujourd’hui au niveau de l’IA. Google l’a prouvé avec le Pixel 10 Pro XL.
La série des Galaxy S26 sera logiquement dévoilée le 25 février 2026.