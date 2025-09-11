Le Honor Magic V5 bat un record de ventes

J’ai testé récemment le Honor Magic V5 et j’ai été conquis. Je n’ai pas été le seul puisqu’il bat largement les ventes de son prédécesseur.
Le Honor Magic V5 a reçu la note de 8,8 sur 10 lors de mon test. Il est encore meilleur que le Magic V3. Plus fin, plus léger, plus puissant et doué en photo, il a tout pour plaire pour celui qui cherche un smartphone pliable. Le Magic V5 est même proposé à prix doux pendant encore quelques jours.
Honor Magic V5 – Un vrai succès
Ses qualités ne semblent pas être passées inaperçues. Le Honor Magic V5 enregistre une forte hausse de ses ventes en France par rapport au Magic V3. Honor rapporte qu’elles sont en hausse de 428% une semaine après le lancement chez Bouygues Telecom, par exemple.
Le constat est le même en Europe de l’Ouest. Selon les données recueillies sur l’ensemble des canaux de vente, les ventes enregistrées lors de la première semaine ont progressé de 75 % par rapport à la même période lors du lancement du Honor Magic V3.
Avec le Magic V5, Honor confirme sa maîtrise des smartphones pliables. Désigné en 2024 comme le constructeur à la croissance la plus rapide en Europe sur le segment des pliants au format « livre », la part de marché d’Honor a triplé pour atteindre 34%, selon les données de Counterpoint Research.
Une offre de lancement avec une énorme réduction
C’est le bon moment pour acheter ce smartphone sans concession. Le Honor Magic V5 bénéficie d’une offre de lancement incontournable.
Le Honor Magic V5 s’affiche à 1999 € mais jusqu’au 14 septembre, vous bénéficiez d’une remise immédiate de 300€. Le prix du Magic V5 tombe à 1 699€. Ce n’est pas tout, car Honor vous offre en plus des produits d’une valeur de 349,70€ :
- Honor Magic Pen (149,90€)
- Honor Choice Earbuds Clip (149,90€)
Suivez ce lien pour bénéficier de cette offre.