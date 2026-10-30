Samsung Galaxy Z Fold 9 – Des nouveaux modèles en préparation

Devant le succès du Galaxy Z Fold 8, Samsung envisage d’étendre sa gamme de smartphones pliables avec de nouveaux modèles.
La sortie du Galaxy Z Fold 8 a relancé l’intérêt pour les smartphones pliables. Le format passeport a séduit le public. Samsung aurait été surpris par une demande encore plus forte que prévu.
Le succès du format passeport donne des idées à Samsung
Samsung n’a pas communiqué de chiffres concrets. La compagnie a simplement indiqué que le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Fold 8 Ultra enregistraient 45 % de ventes en plus en Europe sept semaines après leur lancement.
Des indiscrétions en provenance des fournisseurs d’écrans laissent entendre que le Galaxy Z Fold 8 a pris le dessus sur le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ce succès a donné des idées à Samsung qui ne compte pas s’arrêter là.
Face à l’iPhone Duo d’Apple, Samsung accélère sur le marché du pliable
Une fuite émanant de fournisseurs indique que Samsung travaillerait actuellement sur deux nouveaux prototypes. Le Galaxy Z Fold 9 ne serait plus le seul smartphone pliable au format passeport. Le premier est un Galaxy Z Fold 8 mais avec un écran un peu plus grand.
Il porterait le nom de Galaxy Z Fold 9 Plus. Le deuxième aurait le même rôle que les Galaxy FE. Il s’agirait d’un Galaxy Z Fold 9 FE avec un prix moins élevé.
Samsung n’a pas encore tranché pour savoir lequel de ces deux smartphones sortira sur le marché. Un seul d’entre eux accompagnera le Galaxy Z Fold 9 et le Galaxy Z Fold 9 Ultra.
Avec l’arrivée de l’iPhone Duo, Samsung a maintenant besoin de se différencier. Apple ne va très certainement pas faire évoluer son smartphone pliable qui deviendra une menace pour les futurs Z Fold 9 et autres.