Xiaomi 18 Pro et le Xiaomi 18 Pro Max – Les prix européens et la fiche technique fuitent

Le Xiaomi 18 Pro et le Xiaomi 18 Pro Max laissent échapper leurs prix européens et ça fait mal. Il va falloir casser sa tirelire.
Sortis en Chine en septembre, les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max s’apprêtent à déferler sur l’Europe. Les deux nouveaux smartphones du constructeur chinois visent le très haut de gamme et leur prix semble le confirmer.
Des tarifs en nette hausse en Europe
Le Xiaomi 18 Pro et le Xiaomi 18 Pro Max visitent l’Italie. Ils sont apparus sur le site du revendeur Epto, laissant par la même occasion entrevoir leur prix et leurs caractéristiques. La flambée des prix se confirme.
Il faudra être très sage pour que le Père Noël vous en apporte un. Après les 1 499 € de l’Oppo Find X10 Pro Max, le Xiaomi 18 Pro Max atteint un nouveau sommet.
Le Xiaomi 18 Pro 12 / 256 Go est affiché à 1 398 €. Son prix grimpe à 1 591 € avec 512 Go de stockage. Le prix du modèle Pro Max 512 Go flambe à 1 783,90 €. Une autre version est listée à 1761,90 €, mais les différences restent obscures.
Seules les couleurs diffèrent. Ce tarif ne s’applique qu’aux couleurs blancs et verts.
On en arrive justement aux différents coloris proposés par Xiaomi en Europe. Le Xiaomi 18 Pro et le Xiaomi 18 Pro Max seront disponibles en noir, blanc et rouge. Ce dernier n’est pas réservé à l’édition collector comme en Chine.
Des caractéristiques techniques revues à la baisse
Ce passage éclair par l’Italie avant la sortie officielle nous permet par la même occasion de confirmer leurs spécifications techniques en Europe. Xiaomi revoit à la baisse la capacité de la batterie sur le Vieux Continent.
Le 18 Pro embarque une batterie de 6 000 mAh au lieu d’une cellule de 7 000 mAh. La vitesse de charge subit le même sort. Elle est ramenée à 90 W au lieu de 100 W. Xiaomi réserve le même sort au 18 Pro Max. Celle-ci tombe à 7 050 mAh au lieu de 8 500 mAh. Sa vitesse de charge reste à 100 W.
Le Xiaomi 18 Pro tourne avec un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6. Le 18 Pro Max s’appuie sur le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, une puce encore plus véloce. Les deux smartphones tournent sous HyperOS 4.
Bien entendu, les prix affichés par le revendeur italien ne sont pas officiels et ils peuvent varier d’un pays à l’autre.