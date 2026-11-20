À l’occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, le concours des Petits champions de la lecture a levé le voile sur les 20 ouvrages favoris des élèves de CM1 et CM2 pour l’édition 2025-2026.
Une radiographie passionnante des goûts de plus de 6 300 jeunes lecteurs, entre indémodables classiques, plumes françaises plébiscitées et surprenante sous-représentation des héroïnes.
Quel livre un enfant de 9 ou 10 ans choisit-il spontanément lorsqu’on lui propose de le lire à voix haute devant ses camarades ?
C’est à cette question que répond le palmarès annuel. Établi à partir des sélections de 6 360 élèves de CM1-CM2 participant au grand jeu national, ce Top 20 offre un baromètre fidèle de l’imaginaire des 8-11 ans. Pour cette édition 2025-2026, il s’enrichit d’une analyse comparative entre les choix des filles et ceux des garçons.
Un podium entre magie, humour contemporain et grand classique
Sans grande surprise, le sorcier à lunettes n’a rien perdu de sa superbe : Harry Potter conserve sa couronne en tête du classement général.
Juste derrière lui, Le Journal de Gurty de Bertrand Santini s’offre la médaille d’argent et s’impose comme l’unique œuvre contemporaine du podium.
Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry complète ce trio de tête, confirmant l’ancrage durable des œuvres patrimoniales.
L’ensemble du Top 10 illustre cette cohabitation réussie entre générations d’ouvrages. Portés par les recommandations des enseignants, des parents et des bibliothécaires, des incontournables. Le Petit Nicolas, Les Contes de la rue Broca ou encore Histoires pressées continuent de captiver un public pourtant sollicité par de nombreuses nouveautés éditoriales.
La création française en force
L’autre enseignement de cette sélection tient à la vitalité de l’édition hexagonale : près de la moitié des titres plébiscités sont signés par des auteurs français.
Le succès éclatant du Journal de Gurty deuxième au général et numéro un absolu chez les filles, démontre que les récits contemporains francophones savent rivaliser avec les mastodontes internationaux.
Pour Gaël Aymon, écrivain jeunesse et parrain de cette édition, cet équilibre est particulièrement encourageant : « Les top 3 de ces classements me semblent plutôt réjouissants car ils reflètent la diversité de la littérature jeunesse. À savoir : un classique du répertoire, un indémodable best-seller international plus récent et une fiction française contemporaine à succès ! »
Littérature jeunesse – Où sont passées les héroïnes ?
Si filles et garçons partagent un socle commun de lectures, l’analyse genrée montre un déséquilibre marquant autour des figures féminines.
Seule héroïne en solitaire à se hisser dans le classement, Mortelle Adèle pointe à la 6e place chez les filles, mais chute au 17e rang chez les garçons.
Si les personnages principaux masculins semblent universels aux yeux du jeune public, l’identification des garçons à des protagonistes féminines reste nettement plus timide.
Un constat qui interpelle Gaël Aymon : « On peut tout de même noter la grande absence d’héroïne solo, dont Mortelle Adèle reste la seule représentante, en net recul dans le classement des garçons par rapport à celui des filles. Ce constat est le même depuis plus de trente ans. » L’auteur pointe d’ailleurs un paradoxe éditorial : la tendance s’inverse totalement dans la littérature adolescente, où les héroïnes deviennent majoritaires, souvent parce que le marché considère à tort que les garçons délaissent la lecture à cet âge.
L’humour et l’évasion comme moteurs universels
Au-delà des questions de représentation, deux ingrédients clés gouvernent l’appétit littéraire des 8-11 ans.
Le rire et la fantaisie du quotidien, incarnés par Le Journal de Gurty, Le Petit Nicolas, Histoires pressées ou Charlie et la chocolaterie, qui misent sur le comique de situation et l’oralité.
Le merveilleux et l’aventure, portés par Harry Potter, Matilda, Sacrées sorcières ou La Cabane magique, qui ouvrent des portes vers l’extraordinaire.
Qu’ils cherchent à faire rire leur auditoire ou à le faire frissonner, les jeunes participants prouvent surtout que le plaisir de lire demeure avant tout une affaire de partage et d’émotions.
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