Xiaomi a officiellement lancé les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max en France. J’ai reçu à la rédaction le Xiaomi 18 Pro Max en version Bleue Cosmos. En attendant mon test complet, je vous livre mes premières impressions sur cet étonnant smartphone.
Xiaomi crée l’événement en sortant en France et en Europe un les 18 Pro et 18 Pro Max. Ils reprennent l’idée des Xiaomi 17 sortis en Chine en 2025. Dotés de deux écrans, il ne s’agit pourtant pas de smartphones pliables.
Le concept est simple mais assez génial. Le deuxième écran est sur la coque arrière au niveau des caméras. Et ce n’est pas un gadget.
Xiaomi 18 Pro Max – Un mini-écran de 2,9 pouces personnalisable
Ce petit écran de 2,9 pouces est plein de ressources. D’affichage LTPO et avec des pics de luminosité de 4 000 nits, il cumule les fonctionnalités. Il devient très vite addictif. Qu’est-ce qu’il sait faire ? Vous avez bien sûr la possibilité de le personnaliser avec pleins de fonds d’écran dynamiques tous plus mignons les uns que les autres.
Au-delà du côté esthétique, il se révèle surtout très pratique au quotidien. Cet écran secondaire affiche toutes sortes de notifications, l’heure, le calendrier, l’agenda, des rappels, etc. On peut aussi épingler un document comme une carte d’embarquement ou une liste de courses pour y accéder sans déverrouiller le smartphone.
Un multitude de fonctionnalités
On monte maintenant d’un cran avec la fonction de traduction instantanée par IA. La langue de chaque interlocuteur s’affiche respectivement sur les deux écrans. Elle offre une communication en face à face dans 29 langues.
L’intérêt de ce mini-écran ne s’arrête pas là. Il sert aussi de retour photo. Grâce à lui, vous allez pouvoir faire des selfies de professionnels directement avec le capteur photo principal Leica.
GenAI Apps pour créer vos propres mini-applications par IA
La fonctionnalité la plus étonnante est GenAI Apps, qui permet de créer des mini-applications grâce à l’IA en décrivant ses idées. Cela demande quelques secondes. L’IA peaufine et enrichit votre prompt avant de lancer le développement. Vous pouvez ensuite revenir sur le prompt pour préciser vos requêtes. Plus de 50 applications, outils et mini-jeux sont déjà disponibles.
Les possibilités offertes par ce petit écran sont nombreuses.
Une fiche technique musclée
Les qualités du Xiaomi 18 Pro Max ne se résument pas à ce deuxième écran. C’est aussi un monstre de puissance.
Le smartphone arbore un grand écran de géant de 6,9 pouces, un processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, un triple capteur photo Leica de 200 mégapixels (capteur principal 200 MP Light Fusion 960L, téléobjectif 200 MP x3,2, ultra grand-angle 50 MP) et une batterie de 7 050 mAh avec charge de 100 W, le Xiaomi 18 Pro Max étale sa puissance.
Prix, disponibilité et offre de lancement des Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max
Le prix pique un peu. Le Xiaomi 18 Pro Max démarre à 1 599 € en 12/256 Go. Le Xiaomi 18 Pro est un peu moins cher à 1 399 €. Le premier est déjà disponible. Pour le deuxième, il faudra attendre jusqu’au 30 novembre 2026.
Est-ce qu’ils valent ce prix ? Je réserve ma réponse pour le test.
Jusqu’au 3 janvier, vous pouvez profiter d’une réduction. Le modèle 512 Go est au prix du 256 Go. Il passe de 1 799 € à 1 599 €. Vous avez aussi un bonus de reprise de 100 €. Pendant le Black Friday, vous bénéficiez de 100 € de remise en plus.
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