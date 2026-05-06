Cinéma – Mon coup de cœur de la semaine : Cinque secondi

Voici mon avis sur « Cinque secondi » qui sort ce 6 mai. Un coup de coeur cinématographique !
Le cinéma italien s’est toujours distingué par son émotion, son authenticité et sa puissance narrative.
Autant d’éléments qui caractérisent totalement ce très bon film de Paolo Virzi, l’un des metteurs en scène transalpins les plus intéressants du moment. Son nouveau métrage raconte l’histoire d’Adriano, un homme solitaire, qui vit dans les anciennes écuries de la Villa Guelfi, une demeure abandonnée.
Cinque secondi – L’histoire
Lorsqu’une communauté de jeunes s’installe sur la propriété pour restaurer les terres et les vignes, il essaie d’abord de les chasser.
Parmi eux, il y a Matilde, profondément liée à la villa où elle a grandi auprès de son grand-père, et qui ravive la mémoire des lieux. Ils vont devoir apprendre à cohabiter ensemble.
On est happés, dans le bon sens du terme, par cette confrontation générationnelle, jamais didactique ou prétentieuse.
Et le regard du cinéaste, sexagénaire, sur la jeunesse actuelle reste bienveillant et lucide : « Je ne pense pas qu’on puisse réduire les jeunes à ceux qui s’isolent Je ne pense pas qu’on puisse réduire les jeunes à ceux qui s’isolent sur TikTok. Certains descendent dans la rue pour manifester, se passionnent pour les grands enjeux de notre époque, se passionnent pour les grands enjeux de notre époque, vivent la souffrance du monde comme la leur. Leurs réactions peuvent paraître naïves, mais il faut les écouter : nous avons besoin de leur idéalisme, même s’il nous paraît utopique » ,souligne Paolo Virzi.
Pourquoi j’aime ce film
Dans les rôles principaux, Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi et Valeria Bruni-Tedeschi portent avec talent ce scénario bien construit, dont l’humanité ressort à chaque séquence. C’est à la fois solaire et déchirant.
Cela reste aussi une vision touchante et juste sur la paternité et les relations familiales. Avec cette œuvre ancrée dans le terroir et la modernité, Paolo Virzi nous guide subtilement dans son récit où la fin devrait vous arracher des larmes. Ne perdez pas une seconde, ni même cinq, pour découvrir ce film made in Italia !
Cinque secondi, en salles le 6 mai. Durée : 1 h 45
Cinque secondi, en salles le 6 mai. Durée : 1 h 45
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