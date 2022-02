L’iPhone pliable repoussé de plusieurs années ? - IDBOOX

L’iPhone pliable ça n’est visiblement pas pour tout de suite. Apple aurait reporté la sortie de plusieurs années.

La majorité des constructeurs possèdent dans leur catalogue un smartphone avec un écran pliable ou sont sur le point dans sortir un. On ne présente plus les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 de Samsung. Honor A le Magic V, Motorola le Razr, Oppo le Find N, Huawei le P50 Pocket, etc.

Le marché des smartphones pliables est en plein essor. Il a progressé de 148% l’année dernière et devrait continuer de croitre. Dans ce contexte favorable, on s’attendait à ce qu’Apple suive le mouvement et sorte à son tour un iPhone avec un écran pliable.

La firme à la pomme ne fait rien comme tout le monde et temporise. Selon les sources de l’analyste Ross Young (via Gizmochina) consultant Display Supply Chain, Apple a reporté la sortie de son iPhone doté d’un écran pliable à 2025.

Sa sortie s’éloigne encore un peu plus. Les précédentes rumeurs évoquaient une mise sur le marché en 2023 ou au pire en 2024. Apple n’est visiblement pas pressé de rentrer sur le marché des smartphones pliables.

Ce délai aurait été décidé pour la bonne cause. La firme à la pomme ne se désintéresserait pas totalement de ce marché puisqu’elle concentrerait son attention sur la sortie d’un MacBook qui ne serait constitué que d’un grand écran pliable.

Apple serait en discussion avec ses partenaires pour acquérir des dalles pliables de 20 pouces. C’est une bonne nouvelle mais cela ne veut pas dire que ce MacBook sortira plus tôt à la place d’un iPhone pliable. Il ne devrait pointer le bout de ses pixels avant 2026 ou 2027.

En attendant, vous pourrez vous consoler avec l’iPhone 14 qui ne devrait plus avoir d’encoche.