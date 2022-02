Smartphones pliables – Des prévisions de vente astronomiques - IDBOOX

L’engouement pour les smartphones pliables ne devrait pas faiblir dans les années à venir et progresser de plus 53% d’ici 2024.

Les smartphones dotés d’un écran pliables supplanteront ils les smartphones classiques ? C’est possible et cela pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense. Le dernier rapport de Canalys montre une très forte progression des ventes de smartphones pliables entre 2021 et 2024.

Selon ses prévisions, elles augmenteront de 53% entre 2021 et 2024. Si on prend comme point de départ, le lancement des écrans pliables en 2019, la croissance atteint 122%.

Canalys estime qu’il devrait se vendre 30 millions de smartphones pliables en 2024.

Smartphones pliables – Le nouvel eldorado des constructeurs Android

Pour le moment, Samsung était le principal acteur du marché avec le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. En 2021, la firme coréenne a réussi à écouler 8,9 millions d’unités de ses smartphones pliables.

Ce segment a progressé de 148% pendant que l’ensemble du marché des smartphones n’augmentait que de 7%. La tendance va s’accentuer. Les constructeurs Android sont sous pression sur le segment des smartphones premium au dessus des 800$.

Les ventes ont chuté de 18%. C’est encore moins bien qu’en 2019. Et pendant ce temps-là, les ventes d’iPhone augmentent de 68%.

Les constructeurs doivent trouver de nouvelles offres pour attirer les clients premium. Les écrans pliables arrivent à temps. L’offre commence à se diversifier avec des smartphones comme l’Oppo Find N ou le Honor Magic V.

Tous les gros constructeurs sont sur les rangs pour entrer dans la bataille des écrans pliables. Les compagnies investissent dans la R&D et les interfaces pour offrir une meilleure expérience utilisateur.

Le marché devrait voir arriver des appareils plus fins, plus légers et avec un prix plus accessible. Cela devrait favoriser à l’adoption rapide des écrans pliables.