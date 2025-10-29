Samsung Galaxy Z TriFold, la sortie est imminente

Le Galaxy Z TriFold triple arrive. Samsung passe à la vitesse supérieure avec un smartphone pliable en trois.
Le Galaxy Z Fold 7 va bientôt être rejoint par un autre smartphone pliable qui va encore plus loin. Cette fois-ci, son écran ne se plie pas en deux mais en trois.
Le Galaxy Z TriFold est un smartphone doté d’un gigantesque écran pliable en trois de 12,8 mm. Il va complétement changer la façon d’utiliser un smartphone.
Samsung Galaxy Z TriFold – Il sort demain ?
Après le Huawei Mate XT sorti en 2024, Samsung se décide enfin à sortir son smartphone pliable en trois. Selon TheKoreaHerald, la sortie de ce petit bijou est imminente.
Samsung avait déjà laissé entendre que le Galaxy Z TriFold devait sortir avant la fin de l’année 2025. Le média coréen indique qu’il fera ses débuts à l’APEC 2025 (Asia-Pacific Economic Cooperation).
Ce forum économique régional se déroule du 31 octobre au 1er novembre 2025 en Corée du Sud. Le nom exact de ce smartphone n’a pas encore été fixé. Deux patronymes circulent sur la toile : Galaxy G Fold en référence à sa forme ou Galaxy Z TriFold pour s’inscrire dans la gamme Z.
Galaxy Z TriFold – Un prix astronomique
Samsung prévoit une production en quantité très limitée. Elle oscillerait entre 50 000 et 200 000 unités. En conséquence, ne vous attendez pas à le voir débarquer rapidement en France.
La firme coréenne envisage de le vendre seulement dans quelques pays au lancement. On parle de la Corée du Sud, de la Chine, des Etats-Unis et des Emirats Arabes Unis.
Compte tenu de son prix, le Galaxy Z TriFold se destine à un marché très restreint. Il ne s’agit que d’une rumeur mais son prix avoisinerait 2800 dollars, soit 1000$ de plus que le Galaxy Z Fold 7.