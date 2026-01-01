Bonne Année 2026 de la part d’IDBOOX !

Toute l’équipe d’IDBOOX vous souhaite une merveilleuse année 2026, remplie de belles lectures, de découvertes passionnantes et de succès.
2025 une année riche sur IDBOOX !
L’année passée fut tout sauf calme ! Nous avons été fiers de célébrer, les 15 ans d’IDBOOX. Quinze années d’existence ! C’est une longévité remarquable pour un site indépendant dédié à la culture, aux livres et à la tech. (lisez notre rétrospective ici).
Nous avons également lancé notre toute nouvelle chronique hebdomadaire de cinéma. Chaque semaine retrouvez nos critiques sur les sorties à ne pas manquer ou à éviter. Notre but est d’enrichir sans cesse notre ligne éditoriale.
Chroniques de livres pour adultes, enfants, expos, news du monde du livre, de l’édition de la Tech, bons plans, vidéos…
Côté Tests l’année a été riche en innovations ! Vous avez pu compter sur nous pour des tests produits poussés et objectifs.
Merci aussi à nos annonceurs et partenaires qui nous permettent de continuer d’exister !
Un grand merci aux éditeurs et aux auteurs qui font confiance à notre agence de communication pour communiquer et faire connaitre leurs livres.
Un partenariat réussi
Un autre temps fort fut notre partenariat renouvelé avec les salons Creativ’Book X Presse et Médias au Futur qui se sont tenus en décembre.
Nous avons été fiers d’y apporter notre expertise en concevant, montant et animant pas moins de neuf conférences passionnantes. Elles ont rassemblé des professionnels de l’édition et de la presse autour des grands enjeux de demain (IA, livre audio, nouveaux médias).
Cet engagement sur le terrain des professionnels est crucial pour nous afin de garantir la pertinence de nos analyses.
2026 : le chemin continue
Pour IDBOOX, l’aventure continue en 2026. Soyons clairs : être un site média indépendant dans un paysage dominé par les grands groupes et face aux algorithmes changeants n’est pas un long fleuve tranquille. Le chemin est semé d’embûches, mais notre détermination reste intacte.
Nous nous sentons un peu comme un petit village gaulois. Notre seule potion magique, sont notre passion et votre fidélité. C’est grâce à votre soutien indéfectible que nous continuons à vous proposer un contenu de qualité, libre et passionné.
Et pour conclure
Chaque membre de l’équipe veut vous souhaiter le meilleur !
Marion Cochet Grasset : “Merci de nous soutenir et de nous lire sur IDBOOX, j’espère que vous continuerez encore longtemps à le faire ☺️ Je vous souhaite les plus belles lectures pour l’année 2026 !”
So Alt : “Et si 2026 commençait par des histoires ? Je souhaite à IDBOOX et à ses lecteurs une année enrichie et illuminée par des livres qui nous font voyager, ressentir, vibrer et vivre à fond. Des auteur·e·s qui nous embarquent sans prévenir, et des livres audio qui subliment chaque texte grâce à des interprétations qui apportent du bonheur et font battre le cœur. Une année à lire et à écouter avec enthousiasme, curiosité et cette joie simple de se laisser porter ✨“
Régine et Florence : “C’est nous , les “Passeuses de Rêves” de Clef des Familles (on représente le comité lecture, oui, oui !), et on voulait absolument vous envoyer nos meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d’année !
Que vous soyez accros à nos chroniques d’albums jeunesse ou aux super articles des autres chroniqueurs d’IDBOOX, on vous souhaite des moments douillets et des heures de lecture au coin du feu.”
René Chiche : “Belles fêtes et meilleurs vœux à Idboox et aux fidèles du site ! Avec pour 2026 de nouvelles chroniques sur le 7ème art.”
Et bien sûr Frédéric Danilewsky et Elizabeth Sutton, les fondateurs d’IDBOOX : “Merci à tous pour votre fidélité, vos partages, vos avis, on vous promet de poursuivre l’aventure. IDBOOX c’est un ADN atypique par sa ligne édito. Cela semble vous plaire alors nous allons encore nous surpasser ! “
Nous avons hâte de partager avec vous les actualités, les débats et les découvertes de cette nouvelle année.
Encore une fois, excellente et heureuse année 2026 à toutes et à tous ! Et n’oubliez pas, pour fêter 2026, nous avons encore des jeux-concours qui arrivent très vite !