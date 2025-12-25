Joyeux Noël 2025 de la part d’IDBOOX !

Chers lectrices et lecteurs d’IDBOOX,
Alors que la magie des fêtes s’installe, toute l’équipe d’IDBOOX souhaite prendre un instant pour vous adresser ses vœux les plus chaleureux.
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël entourés des vôtres. On vous souhaite aussi de la paix, de la sérénité, un grain de folie, et une bonne santé !
Nous espérons que cette journée spéciale sera remplie de joie, de rires et, bien sûr, de quelques moments de calme pour vous plonger dans vos romans préférés.
Qu’ils soient découverts au pied du sapin en version papier ou installés confortablement sur votre liseuse ou tablette, que vos nouveaux trésors littéraires vous accompagnent pendant ces jours de congé. On adore les smartphones, mais prenez peut-être aussi le temps de déconnecter.
Nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité et votre passion pour le monde du livre, de la culture et de la Tech, qui nous inspirent chaque jour.
Encore une fois, Joyeux Noël 2025 !
À très vite pour de nouvelles découvertes.
L’équipe d’IDBOOX.com
PS : N’oubliez pas nous avons un jeu-concours magnifique en ce moment .
Et les cadeaux continuent jusqu’à début 2026 !