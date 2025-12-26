Quels auteurs entrent dans le domaine public en France en 2026 ?

Les œuvres des auteurs décédés en 1955 deviennent libres de droits d’auteur en France à partir du 1er janvier 2026, selon la règle générale des 70 ans post-mortem.
Il est important de noter que ce principe général des 70 ans peut s’allonger pour des cas spécifiques, notamment pour les auteurs ayant la mention “Mort pour la France”. Ils bénéficient d’une prorogation supplémentaire de 30 ans. Toutefois, les auteurs cités ci-dessous ne sont pas concernés par cette exception.
Quels auteurs entrent dans le domaine public en 2026 ?
En 2026, 4 hommes et une femme auteurs de livres entrent dans le domaine public.
Paul Claudel (1868-1955) : Poète, dramaturge, essayiste et diplomate français. Ses œuvres majeures, comme L’Annonce faite à Marie ou Le Soulier de satin, pourront être librement rééditées.
Thomas Mann (1875-1955) : Écrivain allemand, lauréat du prix Nobel de littérature, auteur de La Montagne magique et Mort à Venise.
José Ortega y Gasset (1883-1955) : Philosophe et essayiste espagnol, célèbre pour La Révolte des masses.
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) : Prêtre jésuite, théologien, philosophe et paléontologue français. Ses essais, dont Le Phénomène humain, deviennent libres de droits.
Léon Werth (1878-1955) : Écrivain, critique d’art et journaliste français, ami proche d’Antoine de Saint-Exupéry (à qui il dédia Le Petit Prince).
Adrienne Monnier (1892-1955) : Libraire et éditrice française, fondatrice de la célèbre librairie La Maison des Amis des Livres.
Et dans les Arts ?
Dans le domaine des arts voici les deux monstres de la peinture qui aussi entrent dans le domaine public.
Fernand Léger (1881-1955) : Peintre français majeur du mouvement cubiste (concerne ses écrits et dessins non publiés).
Maurice Utrillo (1883-1955) : Peintre français connu pour ses vues de Montmartre.
