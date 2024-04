AVIS Lecture – L’ambiance captivante de Luminaries : l’épreuve des sept clans

Edité par La Martinière Jeunesse, Luminaries T1 : l’épreuve des sept clans, de Susan Dennard est disponible en librairie depuis le 1er mars.

Résumé

La ville d’Hemlock Falls est unique en son genre : elle n’apparaît sur aucune carte et la forêt qui l’entoure est peuplée de monstres qui tentent de s’en échapper à la moindre occasion. Heureusement, les Luminaries veillent…

Winnie Wednesday, 16 ans, n’a qu’un objectif : rejoindre les rangs de ces chasseurs d’élites chargés de protéger la ville (et l’humanité tout entière) des créatures de la forêt. Pour cela, la jeune fille doit absolument réussir les trois épreuves initiatiques organisées dans les bois… et si elle veut espérer survivre, il lui faudra l’aide du chasseur le plus prometteur de sa génération, Jay Friday, qui n’est autre que son ex-meilleur ami. Et rapidement, les complices vont découvrir que, dans les bois, les monstres ne sont pas toujours ceux que l’on croit…

Pourquoi le lire

L’autrice de « Truthwitch » et « Windwitch » revient en librairie en France ! Cette fois, l’univers se situe autour de Winnie et de la communauté des Luminaries, dans une ville des plus étranges.

« L’épreuve des sept clans » est un premier tome introductif qui s’attarde sur ce qu’il nous promet : le passage des épreuves pour rejoindre les Luminaries.

L’ambiance est parfaitement réussie, tout particulièrement lorsque notre héroïne est en forêt. On regrette simplement que le scénario soit très classique. On lira le tome 2 avec curiosité !

À partir de 14 ans. Pour acheter ou lire un extrait du livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités