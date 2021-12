La nature au bout des doigts, un très beau livre à toucher

La nature au bout des doigts est un livre OVNI comme on les aime. Pénélope est une artiste, elle apporte aux enfants une façon de lire toute nouvelle par le toucher.

La nature au bout des doigts est un livre cartonné. Les 14 pages en gaufrage sont un enchantement pour les yeux et les doigts. Cet ouvrage sait mettre en émoi nos sens.



Comme un pont entre voyants et non-voyants, La nature au bout des doigts, est une ode au beau, à la détente.



Chaque petite parcelle de la nature présentée dans ce livre, apparaît sous vos doigts glissant sur les pages en relief. Les sensations sont formidables. Quelques mots ponctuent ces images : Feuille de chêne, tronc d’olivier, plume de paon…

Chaque pan de la nature est telle une petite œuvre, c’est beau, ludique, poétique et magique !



Merci à Pénélope, aux éditions Les Grandes Personnes et au CNL qui a soutenu cette création, d’avoir pris le temps de nous donner envie d’aller au plus près de la nature.



Nous respecterons le choix de l’éditeur de présenter La nature au bout des doigts, comme un livre pour enfants.



Mais pour nous, ce livre objet est un véritable coup de cœur qu’on peut offrir ou s’offrir à tous les âges.

