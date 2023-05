Ecrans et Enfants – Un guide pour rester zen avec le numérique

Écrans et enfants : le guide indispensable (et secret) des parents, est le tout nouveau livre de La Souris Grise.

Ce livre a pour objectif d’accompagner les adultes dans le chemin du numérique afin d’acquérir les clefs pour bien guider les enfants dans leurs aventures au travers des écrans.



Applis, sites web, plateformes, Laure Deschamps et Manon Uthurry explorent le sujet de façon simple et didactique. Elles dispensent des conseils sur la gestion des écrans à la maison, décortiquent plus de 160 ressources, donnent des idées par thématique d’activités à réaliser avec les juniors.

Ecrans et enfants se picore au fil des envies et des besoins, la mise en page est claire et permet de s’y retrouver facilement.



« Si vous êtes prêt·e à adopter une approche conciliant vos principes éducatifs et vos besoins numériques quotidiens; si vous recherchez des contenus jeunesse de qualité; si vous espérez développer des usages familiaux et apaisés des écrans, ouvrez ce guide ! » expliquent les auteures, on ne peut que vous conseiller de faire de même !

Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici

Envie de lire ? Découvrez notre rubrique dédiée aux enfants ici et aux adultes ici