Le Paris des Merveilles de Pierre Pevel toujours plus magique - IDBOOX

Le Paris des Merveilles de Pierre Pevel revient dans une nouvelle édition encore plus belle éditée chez Bragelone.

On ne présente plus Pierre Pevel. Il est un des meilleurs écrivains français de Fantasy. L’univers qu’il a créé est riche, foisonnant et original. Il y a comme une petite note de Terry Pratchett dans ses récits.

Ses histoires sont savoureuses et captivantes. On peut vous assurer qui si vous commencez un de ses livres vous ne pourrez plus le lâcher.

C’est le cas de la saga du Paris des Merveilles. Cette grande aventure mélange avec génie avec beaucoup d’humour le monde réel du début du 20éme siècle avec des personnages et les codes de la Fantasy.

Le Paris des Merveilles – Un roman de Fantasy succulent

Paris et Ambremer, la capitale de l’OutreMonde sont reliées par une ligne de métro. Magiciens, fées et farfadets se baladent entre les deux cités et les deux mondes s’entremêlent.

Les Enchantements d’Ambremer, le premier tome du Paris des Merveilles est paru pour la première fois en 2003. On y fait la rencontre de Louis Denizart Hippolyte Griffont, un mage mais aussi un gentleman. Il enquête sur un trafic d’objets enchantés.

L’affaire va très vite se révéler beaucoup plus épineuse que prévue. Les cadavres vont commencer à pleuvoir autour de lui mais il peut compter sur l’aide d’Isabel de Saint-Gil, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien.

Bragelone rend hommage à Pierre Pevel avec une nouvelle édition luxe de Les Enchantements d'Ambremer avec une splendide couverture dorée.

Le Paris des Merveilles se compose de trois volumes, des BD Les Artilleuses et de deux recueils de nouvelles. L'un d'entre eux, Contes et récits du Paris des Merveilles, vient justement de ressortir en version poche.

Les Enchantements d’Ambremer est aussi disponible en livre audio.

