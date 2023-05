Love on the Brain, le retour d’Ali Hazelwood en France

Love on the Brain est le deuxième roman d’Ali Hazelwood a sortir en France. Édité par Hauteville, tout comme le premier, The Love Hypothesis, sorti en septembre 2021.

Révélée comme la comédie romantique qui a fait « exploser Tik Tok », The Love Hypothesis (chronique disponible sur ce lien) révélait une plume simple mais efficace et des personnages attachants.

Résumé

Comme une Jedi vengeresse aux cheveux violets rétablissant l’équilibre dans un univers d’hommes, Bee Königswasser vit selon une règle simple : Que ferait Marie Curie ? Si la NASA lui proposait de diriger un projet de neuro-ingénierie, Marie accepterait sans hésitation ! Mouais.

Mais la mère de la physique moderne n’a jamais eu à co-diriger avec Levi Ward… son ennemi juré de fac. Séduisant et ténébreux (évidemment). Qui s’est toujours tenu à des années-lumière de distance d’elle. Pourtant, peu après son arrivée à Houston, Bee jurerait voir Levi s’adoucir pour devenir un allié… tout en la dévorant de ses yeux verts. Tous les neurones de Bee sont en ébullition ! Lorsqu’elle doit vraiment passer à l’action et mettre son coeur en jeu, seule une question compte : Que fera Bee Königswasser ?

Pourquoi le lire ?

Plutôt que le « fake dating » de The Love Hypothesis, on retrouve dans Love on the Brain le « enemy to lovers ». Bee est persuadée que Lee la déteste : il faut dire que son nouveau projet ne se passe vraiment pas comme prévu ! Matériel qui n’arrive pas, fichiers qui disparaissent, réunions où elle et son assistante ne sont pas conviées…

Ce qui est vraiment sympa avec les romans d’Ali Hazelwood, c’est la mise en avant des femmes dans le milieu scientifique et de la recherche. On retrouve des thèmes importants comme le féminisme, le bashing sur les réseaux sociaux et l’importance des secondes chances.

Bee souhaite que ce nouveau projet la propulse au rang qu’elle mérite après un démarrage compliqué (nous n’en diront pas plus pour ne pas spoiler !), Lee veut voir aboutir un projet qui lui tient à cœur pour son ami. Bee et Levi sont des personnages attachants et maladroits ; et leur interactions en feront fondre plus d’un ! Leur dynamique est bien entendu au centre du récit, même si les personnages secondaires sont un peu plus développés que dans The Love Hypothesis.

Si la romance est assez convenue, on se laisse emporter par les sentiments de Bee, et on apprécie de la voir se délester de sa carapace au fur et à mesure du roman. Le seul point négatif, et qui sera sûrement loin de déplaire à tout le monde, concerne les relations sexuelles – dont le style d’écriture est trop brut, et par la même occasion ne représente pas du tout les personnalités de Levi et Bee tels qu’on nous les présente. Malgré cela, Love on the Brain est une lecture divertissante, fun et qui se dévore sans modération !

Cible : 18+

Il existe deux éditions en version française : une en format brochée Cliquez ici ou Cliquez ici. Il y a aussi une en format reliée collector. Cliquez ici ou cliquez ici

