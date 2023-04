Manet – Degas le catalogue compagnon de l’exposition

L’exposition Manet – Degas est actuellement présentée au musée d’Orsay à Paris.

Originale et surprenante, cette exposition ne s’attache pas à faire dialoguer les deux artistes mondialement connus mais au contraire à mettre en exergue leurs différences. Lire notre reportage sur l’exposition ici

Gallimard et le musée d’Orsay proposent un très beau catalogue pour prolonger l’exposition.

En 288 pages agrémentées de textes et de 200 illustrations, on comprend mieux le travail des deux hommes.

On en apprend plus sur leurs modes de vie, la manière dont ils percevaient chacun le travail de l’autre et pourquoi ils étaient bien souvent en désaccord.

Tout cela et plus encore tisse une vision assez nouvelle des deux figures majeures de la peinture des années 1860 – 1880.

Manet – Degas le catalogue, est un ouvrage lumineux à l’image d’Edouard Manet et Edgar Degas !

A propos du livre

Chez Manet et Degas, figures essentielles de la modernité des années 1860-1880, les analogies ne manquent pas, qu’il s’agisse des sujets qu’ils imposent, des genres qu’ils réinventent ou encore des cercles où ils se croisent. Ce qui les différencie, voire les oppose, est tout aussi marquant. À la sociabilité ouverte de Manet répond l’entourage restreint de Degas. Leurs convictions politiques ne s’expriment pas de la même manière, et leurs choix en matière d’exposition et de carrière sont source de dissensions, malgré l’amitié qui les lie. Cet ouvrage, qui confronte les chefs-d’œuvre de Manet et de Degas dans un dialogue inédit, nous invite ainsi à renouveler notre regard sur l’éphémère complicité et la durable rivalité de ces deux géants.

