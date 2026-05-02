Avis lecture – Lycornes : et si ces créatures mythiques étaient réelles ?

Aurélie Wellenstein s’associe à Béatrice Penco Sechi pour Lycornes.
La bande dessinée, dont l’histoire se termine en un seul tome, est édité par Drakoo et en partenariat avec le Musée de Cluny pour l’exposition autour de la créature mythologique.
Véritable fascination dans le folklore européen, on prête souvent à la licorne des propriétés curatives.
Alors que Blandine tente de préparer des remèdes et cherche une lycorne pour sauver sa sœur malade, Jehanne guérie. Blandine, malheureusement, développe un mal étrange et se retrouve exilée par sa famille. Jehanne n’accepte pas la décision de ses parents et part à la recherche de sa sœur.
Pourquoi le lire ?
Ambiance médiévale fantastique pour ce récit singulier écrit par Aurélie Wellenstein. Récit qui est complimenté de la meilleure des manières par le trait (et la colorimétrie pastel) de Béatrice Penco Sechi.
On assiste à une véritable dichotomie : un monde rempli de magie, de mystères, où les Lycornes protègent les enfants et celui des humains, avec des chasseurs qui traquent les « monstres sanguinaires » que sont les Lycornes.
L’œuvre met au premier plan la sororité. Le destin de Blandine, somme toute singulier, est loin de se révéler unique. Nous restons vagues pour vous éviter les potentiels spoilers. Jehanne passe d’une enfant malade à une femme motivée par le désir de retrouver sa sœur : elle devient forte, et la protectrice des Lycornes.
A partir de 14 ans. Suivez ce lien si ce livre vous tente ou cliquez ici.
Résumé de Lycornes
Deux sœurs en fuite, un seul espoir : trouver les lycornes !
Victime d’une malédiction, la jeune Blandine voit sa peau verdir lentement : quand la marque atteindra son visage, elle perdra l’esprit.
Pour la sauver, sa sœur Jehanne s’engage dans une quête désespérée vers le Bois d’Argent, le légendaire territoire des lycornes, seules capables de guérir les maux les plus sombres.
Mais les lycornes ne sont pas des créatures douces et dociles : elles sont sacrées, sauvages et redoutables. Et surtout, elles haïssent les humains.
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