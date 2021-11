Plantu et Reza – Regards croisés, 80 œuvres inédites - IDBOOX

Reza et Plantu sont un peu nos boussoles. Avec eux pas de fake news, juste un regard sur l’actualité et la réalité du monde.

L’un est photographe, l’autre dessine, ils se retrouvent aujourd’hui dans Plantu et Reza – Regards croisés, un très beau livre édité chez Gallimard.

Plantu et Reza – Un mariage humaniste et pacifiste

L’un sillonne le monde depuis 40 ans avec son appareil photo, le second a dessiné l’actualité pour le quotidien Le Monde pendant 50 ans. Ensemble, ils créent au fil du temps une œuvre commune et inédite.

Cet ouvrage réunit ainsi, pour la première fois près de 80 œuvres qui dialoguent entre elles.

Une photo du photographe iranien, un dessin de l’éditorialiste sont mis en regard dans chacune des pages du livre.

Chacune est commentée tour à tour par nos deux protagonistes de génie.

L’ouvrage au format à l’italienne, propose une segmentation en plusieurs thèmes : Bouleversante enfance. Fragile Eden. Femmes entre luttes et grâces. Désordres et Déchirures. Guerres et Paix. En liberté surveillée et Diriger et résister.

Evidemment, ces dessins et photos retracent souvent l’actualité telle que Reza et Plantu la voit : les femmes, les enfants, les guerres, l’environnement… Photos et illustrations chocs sont là pour nous sensibiliser et nous inviter à une forme de résistance.



Le dialogue entre les deux artistes est si fort que par moment photographies et dessins se fondent. Il en ressort une intensité émotionnelle pour les lecteurs que nous sommes.



Plus qu’un beau livre, Plantu et Reza – Regards croisés, nous délivre un message cher aux deux hommes, fervents humanistes et pacifistes.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

