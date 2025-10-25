Avis lecture : La Police du Temps, le retour de Jodi Taylor

Voici une lecture qui plaira à tous les fans de Jodi Taylor. Elle publie le tome 1 de “La Police du Temps” aux éditions Hervé Chopin.
A la rédaction on apprécie beaucoup la saga Les chroniques de St Mary (lire nos chroniques). L’autrice est de retour avec une nouvelle série qui vous dira sûrement quelque chose…
Résumé
Il y a bien longtemps… dans le futur, le secret du voyage dans le temps est devenu accessible à tous. Sans surprise, le monde a failli s’écrouler, car il y aura toujours des personnes mal intentionnées qui voudront changer le cours de l’Histoire. C’est ainsi qu’est née la Police du Temps, une organisation toute puissante chargée de veiller au respect de la ligne temporelle.
Découvrez les débuts de Jane, Luke et Matthew (le fils de Max et Leon), les pires recrues de l’histoire de la Police du Temps. Ou très probablement trois jeunes qui pourraient tout changer…
Ce qu’on en pense
La sortie tant attendue de Hervé Chopin Éditions ! Que vous ayez lu les romans de la série « Chroniques de St Mary » ou non, « La Police du Temps » est un livre à ne pas rater. Ce spin-off de la saga nous présente trois personnages (Luke, Jane et Matthew). Ils travaillent pour l’ennemi juré de St Mary – la Police du Temps.
Ces trois nouvelles recrues, nos trois anti-héros imprévisibles, devront prouver que leur place est légitime. Ils sont chargés de traverser les obstacles rencontrés lors de leur formation pour devenir membre de cette institution hors-norme.
Jodi Taylor sait aborder des thèmes forts (confiance, reconstruction) avec justesse. C'est un savant mélange entre situations dramatiques, suspense et humour. Quel bonheur de retrouver sa plume… et les voyages temporels bien sûr !
