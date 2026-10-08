À la Bourse de Commerce, l’exposition Remember Me célèbre les 200 ans de la photo

Par / 08/10/2026 / Bourse de commerce, Culture, Exposition

La Bourse de Commerce célèbre le bicentenaire de l’invention de la photo avec l’exposition hommage Remember Me, à découvrir jusqu’au 18 janvier 2027.

Loin des parcours académiques et poussiéreux, cette traversée réunissant près de 1 000 œuvres piochées dans les trésors de la Collection Pinault s’envisage comme une grande déambulation libre.

Expo Remember Me à La Bourse de commerce

On y croise les icônes de légende, des dialogues audacieux entre les époques et une esthétique saisissante. 
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Une rotonde vertigineuse signée Barbara Kruger

Dès l’entrée sous la monumentale coupole de la Bourse de Commerce, l’artiste américaine Barbara Kruger donne le ton.

Kruger signe une installation monumentale qui orchestre avec brio le choc visuel du texte et de l’image, sa marque de fabrique.
Son installation vertigineuse rejoue avec force le pouvoir des mots et de l’image.

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Des messages percutants sur écrans LED et vitrines lumineuses encerclent le bâtiment pour interroger notre rapport à la mémoire et au temps. C’est un choc visuel dès les premiers pas pour accéder au parcours.

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Remember Me – Une scénographie en mode rébus

Pensée comme une fugue musicale ou une partie de dominos géante, la scénographie fait sauter les barrières chronologiques.

On navigue à l’instinct entre la « fabrique de l’image », la beauté intime des gestes ou le mystère de la disparition. On a la sensation que les photos flottent dans les airs. 

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Chaque salle orchestre des chocs esthétiques stimulants : le regard mythique de Marilyn Monroe capté par Richard Avedon y côtoie la métamorphose de Cindy Sherman, tandis que les nus surréalistes résonnent avec la jeune création contemporaine.

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Le panthéon des maîtres de l’objectif

C’est une constellation rare de géants du médium qui se retrouve sous le même toit avec 700 œuvres de plus de 70 artistes.

Irving Penn est à l’honneur dans une installation inédite réunissant plus des centaines de tirages fascinants.
Raymond Depardon nous accueille pour nous mener dans sa traversée poétique, vibrante et nostalgique des routes de France.
Les maîtres du regard et du stéréotype sont présents, comme : Helmut Newton, Man Ray, Robert Capa, Lee Miller ou encore Youssef Nabil.

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Remember Me est une exposition sensible et ouverte où l’image ne cherche pas à donner une leçon, mais à raviver nos propres souvenirs. Une visite vive et inspirante à ne pas manquer cet automne à Paris.
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