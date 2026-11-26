Une nouvelle fuite nous révèle des informations surprenantes sur l’appareil photo du Samsung Galaxy S27 Ultra.
Plus les révélations s’accumulent et plus le Galaxy S27 Ultra paraît déroutant. Le serial leaker Ice Universe nous donne une nouvelle fois du grain à moudre.
Samsung abandonnerait l’autofocus laser sur le Galaxy S27 Ultra
Selon ses informations, Samsung a fait le ménage dans l’appareil photo du Galaxy S27 Ultra. La compagnie supprimerait des éléments qui paraissaient pourtant indispensables. La firme coréenne abandonnerait le module autofocus laser, qui était sur ses smartphones depuis le Galaxy S21 Ultra.
C’est une première. On comprend mieux pourquoi ce capteur était absent de tous les visuels et les schémas du smartphone qui ont échappé à la vigilance de Samsung.
Ce Laser AF sert à faire la mise au point beaucoup plus rapidement et précisément avant de prendre une photo. Jusqu’à présent, les Galaxy S, dont le Galaxy S26 Ultra, se distinguaient par la rapidité de la capture. Samsung compte peut-être sur l’IA pour compenser son absence.
Fin du téléobjectif x3 : un module photo qui passe de 4 à 3 capteurs ?
Ce module autofocus laser est loin d’être la seule disparition signalée. Le Galaxy S27 Ultra perdrait également son téléobjectif x3. Son appareil photo passe de 4 à 3 capteurs.
Selon les rumeurs, il embarque un capteur de 200 MP ISOCELL HP6, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif 50 MP x5. Avec cette configuration, j’espère que le Galaxy S27 Ultra restera dans le top des smartphones pour la photo.