Xteink X4 la mini lieuse qui se colle à votre smartphone

Voilà un drôle d’appareil qui permet de lire des ebooks mais pas seulement. J’ai découvert Xteink X4.
Xteink X4 est un appareil très compact qui se colle à l’arrière des smartphones qui disposent d’un support magnétique de type MagSafe.
Cet appareil malin coûte moins de 70€ et propose de nombreux usages en plus de permettre de lire des livres numériques.
Xteink X4, quelles caractéristiques ?
La liseuse est de petite taille 114 x 69 x 5,9 mm. Elle ne pèse que 74 grammes. Elle est fournie avec une carte microSD de 32 Go et prend en charge le Wi-Fi et le Bluetooth, pour des transferts de contenus simples et rapides.
Malgré sa batterie de 650 mAh, son autonomie est d’environ 14 jours à raison d’une à trois heures d’utilisation par jour.
Quant à l’écran, il n’est pas tactile mais dispose de boutons. Celui-ci mesure 4,3 pouces en diagonale et offre une densité de pixels de 220 ppp.
Xteink X4 prend en charge différents formats de fichiers, notamment ePUB, texte, BMP et JPG.
L’appareil peut lire des ebooks exclusivement sans DRM. Mais on peut aussi y ajouter, par exemple, une carte d’embarquement, un QR Code, des cartes de magasin… sans avoir à les chercher dans son smartphone.
Autre point, la liseuse peut fonctionner de façon autonome.
Un gadget de plus ?
Alors le Xteink X4 est-il un gadget de plus ? Ma réponse est partagée. Cet objet malin est encore plus compacte qu’une liseuse.
L’autonomie, le côté pratique, et la possibilité de lire sur un support e-ink (comme sur une Kobo ou un Kindle) limite aussi la fatigue des yeux par rapport à un smartphone.
Je pense que cet appareil plaira aux geeks, aux grands voyageurs toujours un peu stressés par la batterie qui tombe en rade.
