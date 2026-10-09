Livres audio et podcasts 2026 – Les chiffres clefs de l’étude Audible

À l’occasion de la Foire du livre de Francfort, Audible dévoile les résultats de « Le Futur de l’écoute ».
C’est une étude internationale d’envergure menée par NielsenIQ auprès de 18 000 auditeurs dans 11 pays.
L’objectif : analyser l’évolution des usages autour des livres audio, des podcasts et des séries audio scénarisées.
Le constat est sans appel : l’audio parlé connaît un essor mondial continu. Plus qu’un simple divertissement, il s’impose désormais comme un réflexe pour ralentir, déconnecter des écrans et réenrichir sa vie culturelle.
Voici les chiffres clés de cette étude Audible.
Une dynamique mondiale portée par la déconnexion
Partout dans le monde, l’écoute de contenus parlés gagne du terrain.
-34 % des auditeurs dans le monde déclarent avoir consommé plus de contenus audio au cours des 12 derniers mois que l’année précédente (avec des pics au Brésil à 46 % et au Mexique à 44 %).
-51 % des répondants choisissent délibérément l’audio pour remplacer certains loisirs sur écran. Et, 47% écoutent pour réduire leur temps passé sur les réseaux sociaux.
-Dans la quasi-totalité des pays, « écouter chez soi pour se détendre » est la première occasion d’écoute citée.
-Pour les parents, le divertissement sans écran est la raison n°1 d’encourager leurs enfants à écouter de l’audio (52 %).
Livre audio et livre papier : une complémentarité
Contrairement aux idées reçues, le livre audio ne cannibalise pas le livre physique : il le stimule.
-61 % des audio-lecteurs mondiaux ont lu au format papier ou numérique un ouvrage qu’ils avaient d’abord écouter en audio.
-69 % ont écouté la version audio d’un livre qu’ils avaient déjà lu dans un autre format, et 63 % ont acheté un livre imprimé après avoir découvert un auteur en audio.
-L’audio pousse à explorer de nouveaux auteurs (29 %) et de nouveaux genres littéraires (29 %).
Focus France : attachement à la voix humaine, santé mentale et lecture papier
En France, les enseignements de l’étude soulignent des usages particulièrement marqués par la recherche d’apaisement et l’amour du livre papier.
Les Français sont encore plus enclins à retourner vers le papier que la moyenne mondiale. 25 % des auditeurs français lisent davantage de livres papier depuis qu’ils écoutent des livres audio (contre 22 % dans le monde).
Parmi eux, 55 % ont acheté ou lu la version imprimée d’un titre découvert en audio.
52 % des Français estiment que l’audio favorise leur bien-être mental, et 46 % l’utilisent pour gérer le stress et l’anxiété.
Côté vie de famille, 55 % des parents français saluent le divertissement sans écran comme le principal bénéfice pour leurs enfants (contre 46 % dans le monde).
Les Français l’IA et l’audio
Si 61 % des Français se disent enthousiastes quant à l’avenir de l’audio, ils restent très attachés au talent des comédiens.
En effet, 55 % exigent une narration exclusivement humaine (contre 50 % au niveau mondial). Pour les 45 % ouverts à la narration par IA, la fiction reste le genre privilégié pour l’expérimenter (48 %).
Qu’est-ce qui oriente nos choix d’écoute ?
À l’échelle internationale comme en France, la décision d’écoute repose sur un triptyque.
1. Le genre littéraire et le sujet personnel arrivent ex æquo en tête des critères.
2. Le pouvoir du narrateur : 65 % des auditeurs de livres audio recherchent activement d’autres œuvres interprétées par une voix qui les a séduits.
3. Les canaux de découverte : Les réseaux sociaux restent le premier moteur de recommandation mondial, suivis de près par le bouche-à-oreille.
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