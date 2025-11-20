Exposition Manga tout un Art ! Une machine à remonter le temps au Musée Guimet (photos et vidéo)

C’est une exposition exceptionnelle que propose le Musée Guimet ! Exceptionnelle par sa taille et par la richesse des œuvres présentées !
Manga tout un art propose au visiteur de remonter le temps à la découverte des origines du manga à nos jours.
Jusqu'au 9 mars 2026, entrez dans l'univers du manga pour un voyage incroyable !
De Hokusai à Naruto
La visite commence par le deuxième étage, on s’intéresse à la période avant les mangas ! C’est une section fascinante.
Elle révèle les ancêtres du manga (rouleaux et livres illustrés des 18e et 19e siècles). Chacun découvre des procédés graphiques (bulles de dialogue, humour…) étonnamment similaires aux bandes dessinées contemporaines.
Puis on pénètre dans une salle dédiée au maître de l’estampe japonaise, Hokusai. Avec sa célébrissime Vague peinte en 1831.
On se rend compte alors de l’impact qu’a eu cette vague auprès de nombreux auteurs et artistes : Moebius avec Good Wave, Coco la dessine à sa manière après les attentats de Charlie Hebdo, Hergé qui y fait allusion dans Tintin : Les cigares du Pharaon.
La galerie du rez-de-jardin, comme un temple manga !
Rendez-vous ensuite au rez-de-jardin du musée. Le visiteur pénètre dans une immense bibliothèque pour débuter un autre voyage. L’exposition met en regard les oeuvres du musée avec les créateurs manga connus.
Le parcours ne se contente pas de montrer des mangas modernes. Il plonge dans la naissance complexe du genre, de la fin du 19e siècle aux influences occidentales et à la presse satirique, offrant une profondeur historique rarement vue.
Découvrez aussi, la créativité d’Osamu Tezuka, le “père du Manga moderne”, ainsi que l’impact de formes narratives oubliées comme le kamishibai (théâtre de rue), pour comprendre comment la narration japonaise a été façonnée.
Manga tout un art, c’est aussi un dialogue spectaculaire entre art ancien et Pop Culture.
L’exposition crée un pont visuel en confrontant des personnages de mangas célèbres aux collections classiques du musée. De plus, elle expose des robes de haute-couture inspirées du manga, montrant son influence sur la mode de luxe.
Impossible de décrire toute la richesse de cette exposition. Les passionnés d’histoire, de manga et les curieux pourront passer des heures à admirer et à comprendre toute la complexité insufflée par les mangakas au fil du temps.
Astro Boy, Godzilla, One Piece, Naruto… ces retrouvailles avec des personnages phares de la littérature japonaise sont tous présents, mais vous les verrez sous un nouveau jour !
Le catalogue de l'exposition est disponible
