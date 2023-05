UK – Les députés appellent à supprimer la TVA sur le livre audio

Au Royaume-Uni les formats de livres ne sont pas assujettis au même taux de TVA.

Le livre papier par exemple bénéficie d’une TVA à 0 tandis que la taxe sur le livre audio est de 20%.

Cela pourrait changer prochainement.



La pression monte sur le gouvernement britannique. Plus de 50 députés s’insurgent et demandent que le livre audio ne soit plus taxé au même titre que les livres imprimés.

Le principal argument concerne l’accessibilité au livre pour les personnes atteintes de déficiences visuelles ou de troubles de la lecture. Elles sont lourdement pénalisées par ce taux de TVA très élevé. Cette TVA sur les audio books est donc discriminante et ne permet pas à tous d’accéder à la lecture.



Le débat aura lieu au mois de juin au Parlement, c’est Sir Mike Penning, ancien ministre des personnes handicapées et lui-même dyslexique qui défendra le livre audio. 57 députés, des organisations caritatives et littéraires soutiennent ce combat.

