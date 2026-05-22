Les Nuits de la Lecture 2027 : Cap sur l’enfance pour la 11e édition, premières infos !

Sortez vos agendas ! Du 20 au 24 janvier 2027, les amoureux des livres et les curieux de tous âges ont rendez-vous pour la 11e édition des Nuits de la lecture.
Organisé par le Centre national du livre (CNL), ce grand rendez-vous populaire mettra à l’honneur un thème universel : « L’enfance ».
Depuis leur création en 2017 par le ministère de la Culture, les Nuits de la lecture ne cessent de grandir. Le cru 2026 a d’ailleurs battu des records avec plus de 8 500 événements programmés dans 4 300 lieux, portés par l’énergie des bibliothécaires, libraires, enseignants et passionnés du livre.
Nuits de la Lecture – Un thème au cœur de l’imaginaire
Pour cette édition 2027, le public est invité à explorer l’enfance sous toutes ses formes à travers des milliers d’animations physiques et numériques.
Qu’il s’agisse de se replonger dans les contes de notre jeune âge, de dévorer des bandes dessinées, de redécouvrir des romans d’apprentissage ou de s’émouvoir face aux récits contemporains, l’enfance traverse tous les genres littéraires. Elle est le territoire des premières émotions, des premières peurs, mais aussi le réservoir d’inspiration intarissable dans lequel les auteurs puisent pour raconter notre rapport au monde.
Pendant quatre jours et quatre nuits, laissez-vous porter par la nostalgie, le merveilleux et la fantaisie. Que vous soyez un grand lecteur ou un rêveur d’un soir, rejoignez la fête pour célébrer, ensemble, le plaisir de lire !
Informations pratiques : 11e Nuits de la lecture, du 20 au 24 janvier 2027 partout en France et en ligne. Programmation complète à venir sur le site officiel de l’événement.
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